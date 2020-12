Canal 1 (quarta-feira – 02/12/2020)

Desmanche do Fox Sports é gol contra o jornalismo esportivo

Na última segunda-feira, em um novo e doloroso capítulo, foi anunciada a demissão de todo o comando do canal Fox Sports.

A decisão do CADE, ao aprovar a fusão com a ESPN, conclui-se, não foi respeitada e nem é fiscalizada.

Diante de uma situação colocada como insustentável para venda, a promessa da Disney em manter o canal e os empregos ficou só no papel.

Na prática, o que acontece, é tudo diferente. A programação já foi sensivelmente enfraquecida e os postos de trabalho seguem em contínuo fechamento.

Curioso observar que as decisões, todas, chegam de fora, da Argentina, onde a cabeça do grupo também vem encontrando enormes dificuldades.

Fox Sports e ESPN sempre se saíram muito bem aqui, enquanto tiveram as suas decisões tomadas por mãos brasileiras.

No sentido inverso ao enfraquecimento desses canais, milhões são investidos no Disney Plus.

Diante de tudo, são enormes os prejuízos profissionais e mercadológicos para toda a cadeia produtiva do jornalismo esportivo.

(imagem logo Fox Sports)

TV Tudo

Debandada

De uma forma ou de outra, tanto Fox como ESPN podem perder valores importantes da sua programação nos próximos tempos.

Muitos não irão concordar com a cláusula de exclusividade imposta pela Disney nas renovações de contrato e devem sair.

Por outro lado

No jogo Flamengo e Racing, disputado na noite desta terça-feira, o que levou a direção do Fox Sports a mandar narrador e comentarista para o Maracanã?

Qual a necessidade, num momento como esses, de expor não só os dois, mas toda uma equipe a riscos desnecessários?

Vale lembrar

Desde que o futebol voltou a ser jogado, todas as TVs têm limitado apenas aos repórteres a ida aos estádios.

Narrador e comentarista no estúdio. A Fox quis inventar e correr riscos.

Direitos

A Global Sports Rights Management (GSRM) anunciou nesta quarta-feira um acordo de distribuição do campeonato brasileiro, séries A e B, com a empresa Flow Sports por três temporadas, de 2020 a 2022.

Os jogos, agora, serão acompanhados por 28 territórios do Caribe tanto por canais de tevê a cabo como pela plataforma de streaming da Flow Sports, principal marca esportiva da região. Agora já são mais de 110 países recebendo o sinal.

Projetos

Thais Belchior, integrante do Parafernalha, um dos maiores canais de humor do País, no YouTube, também estará em “Gênesis”, nova produção bíblica da Record, como Iafa, na fase de Abraão.

Durante a pandemia, Thais produziu ainda uma série, “#Viral”, para a internet, em que atua com sua mãe, Maria Lúcia Belchior.

Educação midiática

“Me Explica Vai!” estreia na TV Cultura, segunda que vem, a partir das 20h30.

Serão 24 programetes, de 5 minutos cada, com o objetivo de difundir a educação midiática e que terão Rosana Hermann, Marcelo Tas, Leão Serva e Rodrigo Ratier, entre outros, como entrevistados.

Gravado

Na última segunda-feira, Fausto Silva gravou o “Domingão” de entrega do “Troféu Mário Lago” para Ivete Sangalo.

Vai ao ar no dia 27. Foi uma das cerimônias mais emocionantes da história do programa.

A propósito

A “Dança”, do “Domingão”, além da Covid-19, está enfrentando uma temporada de muitas contusões.

Na relação do estaleiro: Léo Santos, professor da Lucy Ramos, e Felipe Tito com coronavírus; Zé Roberto, lombalgia. Final da “Dança”, no dia 20, com quem chegar até lá.

Ameaça invisível

Atriz e humorista, Tatiane Infante fechou com a Record para a série “Ameaça Invisível”, prevista para estrear em 2021.

Tati viveu a Eloah, em “Jesus”, e também participou da série “O Jogo” na Amazon Prime Video.

(crédito reprodução instagram)

Bate – Rebate

· Está complicado: André Hernan, do SporTV, também testou positivo para Covid-19…

· … Mas está bem, assintomático.

· Nas mudanças efetuadas ontem pela Globo, no seu jornalismo, foram definidas as saídas de Teresa Cavalheiro, Cristina Piasentini, Silvia Sayão, Meg Cunha, Marco Antonio Rodrigues, o Bodão, e Luiz Fernando Silva Pinto…

· … Ana Escalada, foi convidada para assumir a direção de jornalismo da TV Globo SP, no lugar de Piasentini…

· … Monica Barbosa será a substituta de Silvia Sayão no “Globo Repórter”…

· … Ana Pini irá assumir a direção executiva do “Bom Dia”…

· … Para o relacionamento com as afiliadas, Rogério Nery foi convidado substituir Marco Antonio Rodrigues.

· Nomes continuam pipocando nos bastidores da Globo como prováveis para o elenco de “Pantanal”…

· … Fábio Assunção também entrou nesse falatório todo. Mas…não…

· … Improcedente, informa a assessoria do ator…

· … Fábio, na verdade, fará uma próxima minissérie da emissora, chamada “Fim”, baseada em livro de Fernanda Torres, com roteiro dela e de Maria Camargo.

· Depois da exibição na Globo, a série “Amor e Sorte” ganha espaço no GNT, a partir desta quarta-feira, às 22h.

C´est fini

Após o anúncio da extinção da DAA – Área de Desenvolvimento e Agenciamento Artístico, na Globo, a executiva Monica Albuquerque, que comandou o setor durante anos, já definiu os seus próximos passos.

“Fico [na emissora ] até o fim do ano na transição e ano que vem vou pensar no futuro. Umas férias serão bem-vindas!”, diz Monica.