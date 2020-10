Canal 1 (quarta-feira – 14/10/2020)

Decisões erradas e onda de demissões esvaziaram futuro do SBT

Triste constatar como alguns fatores jogaram contra o SBT nesses últimos tempos, muito por culpa da sua direção e das decisões erradas que são tomadas, e também, agora, por causa da onda de demissões provocada pelo coronavírus.

Internamente, Jean Paulo Campos, o Cirilo, Maisa Silva e Larissa Manoela eram vistos como futuro da casa, estrelas que brilhariam durante muito tempo na sua programação.

Hoje, todos estão fora.

Jean Campos, depois de muito tempo sem ser aproveitado, acertou com a Record.

Larissa Manoela, contratada pela Globo, em breve vai fazer a sua primeira novela, e Maisa, depois de 13 anos, também decidiu dar um outro rumo na vida.

Um retrato perfeito do SBT de hoje. Uma televisão envelhecida e agora também sem qualquer perspectiva para o futuro.

TV Tudo

Fumaça

Por mais paradoxal que possa parecer, a Disney vai tentar buscar ou se socorrer do Fox Sports para resolver os problemas e a falta de resultados da ESPN.

Por exemplo: Benjamin Back já foi consultado sobre a possibilidade de mudar de canal. Trocar um pelo outro.

Pode ser

Essa conversa com Benjamin Back pode ser o indicativo de uma mudança, para muito em breve, na linha de programação da ESPN Brasil.

Muito possivelmente a busca de uma outra pegada, a que trata o esporte também como entretenimento. E isso, independentemente do processo da fusão, que ainda promete fortes emoções.

Filme queimado

O clima não é nada amistoso entre as principais operadoras, Claro e companhia bela, com a Globo.

A decisão de colocar quase tudo no Globoplay, e agora os canais SporTV, deixou a relação ainda mais tensa. Setores do mercado entendem que, até se valendo de terceiros, podem vir mais represálias.

Por partes

A Globo estabeleceu uma ordem, por núcleos, para as gravações dos 23 capítulos restantes de “Amor de Mãe”.

Por exemplo, os atores Débora Lamm e Milhem Cortaz concluíram as suas participações e já foram dispensados.

Inimigo invisível

Apesar dos esforços e protocolos, a Covid-19 se fez presente tanto no elenco de “Amor de Mãe” quanto no de “Salve-se Quem Puder”.

Porém, a Globo elaborou um plano de gravações para que a doença não paralisasse as duas produções e, assim, os prazos estão sendo obedecidos.

Foi bem

A direção da Band elogiou o trabalho de suas equipes na condução do caso do traficante André do Rap, cuja soltura provocou um desentendimento entre ministros do STF.

A imagem do traficante deixando o presídio ao lado de seu advogado, captada pela equipe da Band, foi solicitada por vários veículos.

Uma por outra

A temporada da série policial “SWAT” chega ao fim na Globo nesta sexta-feira.

No dia 23, estreia na mesma faixa horária, “FBI”.

Nova novela

Depois de “Apocalipse”, Flávia Monteiro foi escalada para “Gênesis”, nova produção bíblica da Record prevista para estrear em janeiro.

Aya, a personagem, que aparece na fase de “Terá”, é descrita como uma mulher do campo, e vai morar na Cidade de Ur e conviver com os pais de Abraão e Sara.

(Crédito Blad Meneghel/ Record TV)

Bate – Rebate

• Globo deve anunciar ainda em outubro as mudanças nas bancadas dos seus telejornais.

• Nova temporada de “O Dono do Lar”, com Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, só será gravada em 2021. Produção do Multishow.

• TV Cultura estendeu a duração do “Roda Viva”. Começa às 22h e agora vai até 24h.

• O jornalista Bruno Chiarioni, após 9 anos de SBT, está de mudança para a CNN Brasil…

• … Bruno era o editor-executivo do “Conexão Repórter”.

• A Netflix anunciou a produção do documentário “AmarElo – É Tudo Pra Ontem”, do rapper Emicida…

• … O trabalho tem como ponto de partida o show que ele apresentou em 2019 no Theatro Municipal de São Paulo…

• … Com direção de Fred Ouro Preto, o filme pretende contar a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos.

• “Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo” chegará aos cinemas em 2021…

• .. O filme, que tem participações de Lázaro Ramos, Alinne Moraes, Alexandra Richter, Klara Castanho e Rafael Cardoso, foi rodado na Argentina e no Rio de Janeiro.

C´est fini

Depois de um período afastado e internado por conta da Covid-19, Neto foi liberado para voltar a exercer normalmente as suas atividades a partir desta quarta-feira.

Por aí se entenda o seu programa de todos os dias na rádio Bandeirantes e a apresentação de “Os Donos da Bola”.