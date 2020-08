Canal 1 (quarta-feira – 26/08/2020)

Mudança de cidade e possível troca de horário na vida de Ana Maria Braga

Na Globo, a decisão de Ana Maria Braga (foto) fazer o seu programa, o “Mais Você, diretamente de São Paulo, já está tomada.

E o desejo, revela-se, é fazer isso acontecer ainda este ano e no mais breve espaço de tempo possível. Se tudo correr como se espera, no decorrer de setembro, mais tardar comecinho de outubro, e dos próprios estúdios da emissora se as condições assim permitirem.

Providências, como o projeto cenográfico de uma nova cozinha, já estão sendo tomadas.

Essa mudança da Ana, do Rio para São Paulo, também poderá vir acompanhada de uma alteração bem importante na grade: a possibilidade do “Mais Você” ser apresentado depois do “Encontro com Fátima Bernardes” e mais próximo da hora do almoço. Está em estudos. E com maioria de votos a favor.

Uma inversão ao que sempre existiu, mantidos os mesmos tempos de arte.

A volta para São Paulo do “Mais Você”, considerado produto essencial na grade, já era uma reivindicação antiga de Ana Maria, após 12 anos de Rio de Janeiro.

(crédito Ellen Soares)

TV Tudo

Data hoje

Em se tratando da Ana Paula Arósio e de um possível retorno à televisão, não existe até agora rigorosamente nada sendo tratado.

Bom deixar claro que, por enquanto, o único compromisso fechado é o comercial do Santander.

(crédito Renato Rocha Miranda)

Novo espaço

Veruska Boechat, em breve, irá estrear uma coluna diária na BandNews FM.

Vai falar de comportamento e relação com os filhos.

Contra o tempo

O início de atividades do SBT News, portal de notícias do SBT, para todos os efeitos, está marcado para 1º de setembro.

Mas pode ser adiado. As obras na redação estão bem atrasadas.

E outra

Débora Bergamasco será o nome principal do SBT News, que já possui um protótipo pronto.

Existe também o desejo de ter Daniel Adjuto, hoje como apresentador e repórter na CNN Brasil, de volta. Ele até topa, mas quer estabilidade e um projeto para TV.

Desligamento

Izabel de Oliveira e Paula Amaral, autoras, que foram muito bem em “Verão 90”, novela das sete exibida em 2019, não tiverem contrato renovado pela Globo.

Procurada, a assessoria da emissora confirmou a informação.

Mesmo procedimento

Sobre este caso de agora, as saídas das suas autoras, a Globo esclarece a sua posição;

“Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para o futuro… Izabel de Oliveira e Paula Amaral, assim como outros companheiros, têm abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”.

Trabalho perdido

Sobre essa separação das empresas da Band e Newco, aqui já anunciada, alguns acontecimentos ainda são meio complicados de entender.

O Terra Viva, que vai mudar de endereço, há dois meses completou as reformas do seu estúdio.

Logística

São vários os profissionais que prestam serviço tanto para as empresas da Band como da Newco. A questão da mobilidade será um dos problemas a ser enfrentado.

Outro é que são comuns os “empréstimos” do pessoal de operações de um veículo para o outro. E agora, como vai ser? Vai pesar no bolso.

Beijo sim

Para quem achava que não seria possível, vai ter beijo, sim, nas novelas que voltaram a ser gravadas agora.

Pelo menos em “Salve-se Quem Puder”, da Globo, esta certeza já existe. Mas, claro, com uma ajudinha dos efeitos especiais.

Não deu

Direção do BandSports tentou de todas as maneiras, mas não vai ser mesmo possível transmitir nenhum dos amistosos preparatórios do Benfica, que tem Jorge Jesus como novo treinador.

Assunto encerrado. A vigilância sanitária de Lisboa impede a presença da televisão.

Dia D

Hoje sai uma decisão, sim ou não, Rede TV! e Luís Ernesto Lacombe.

Tudo indica para um final feliz. Se isso, de fato, vier a acontecer serão dois os projetos para ele e ambos no campo do jornalismo: um, diário, na faixa da manhã e outro semanal, para o horário do antigo “Mariana Godoy Entrevista”.

Bate – Rebate

• Renata Silveira tem se destacado nas transmissões da Champions League feminina da ESPN…

• … Vale lembrar que ela saiu daquele concurso realizado pelo Fox Sports na Copa do Mundo da Rússia…

• … E que passou por um trabalho especial com Vanessa Riche e a fonoaudióloga Vanessa Pedrosa.

• Serginho Groisman é o convidado do “Roda Viva”, da Cultura, segunda que vem…

• … Depois de começar na Gazeta, Serginho apresentou o “Matéria Prima” na Cultura.

• Com apresentação de Dotan Mayo, o programa “Ateliê na TV” estreia na TV Gazeta no próximo dia 31, ao vivo, das 9h45 às 10h30. Exibição diária.

• De um ator de “Amor Sem Igual”, da Record: “estamos gravando tanto que nem parece pandemia”.

• No próximo domingo, a partir das 11h25, o canal Space terá uma maratona de filmes do

Jean-Claude Van Damme…

• … Começa com “Street Fighter – A Última Batalha”.

C´est fini

O informativo “JR 24h” completou ontem a marca de mil edições. São quatro edições diárias, exibidas ao vivo, nos seguintes horários: 11h45, 16h45, 17h55 e 0h30, esta última com mais tempo no ar e participação do comentarista Augusto Nunes. Na apresentação, se revezam Janine Borba, Sergio Aguiar, Camila Busnello, Giovanna Risardo, Leandro Stoliar, Lúcio Sturm e Patrícia Costa.