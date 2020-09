Canal 1 (quinta-feira – 17/09/2020)

Record prepara série sobre rotina de médicos

O Núcleo de Reportagens Especiais da Record começou a trabalhar no projeto de uma série em cinco episódios, que vai acompanhar a rotina dos médicos em um hospital de São Paulo.

O projeto ainda está sendo fechado pela área de reportagens especiais e daí não existir nem mesmo os nomes daqueles que estarão diretamente envolvidos na sua realização. A previsão de estreia é para o primeiro semestre de 2021.

Pelo que foi possível apurar, este trabalho não ficará limitado aos procedimentos tradicionais. Respeitando sempre os espaços, a proposta é também abordar um pouco da vida de cada um, o lado familiar, a preocupação com os companheiros de trabalho e o aspecto social, entre outros.

Vale lembrar que num momento como agora, em plena pandemia, o trabalho dos profissionais da saúde, em convívio diário com os tantos perigos, deve ser destacado e valorizado.

Todas as homenagens e reconhecimentos à categoria sempre serão muito válidos.

Particularidades

“Fina Estampa”, novela de Aguinaldo Silva, chega ao fim nesta sexta-feira, 18, coincidência, no dia em que a televisão brasileira completa 70 anos.

No início da paralisação de quase tudo, foi a primeira produção anunciada e antecipada pela coluna, a fim de socorrer a Globo.

Obras do acaso

A decisão por “Fina Estampa”, escolhida por ter uma história leve, bem temperada e pegada de humor, também apresentou outras curiosidades.

Entre as tantas, promover “a volta” de José Mayer (foto) e porque foi escrita por Aguinaldo Silva, demitido um ou dois meses antes, após mais de 50 anos de casa.

Dois tempos

Novo programa de Sabrina Sato, “Game dos Clones” vai estrear, primeiro, na Amazon, dia 15 de outubro, uma quinta-feira.

Na sequência, Record, dia 24, nas noites de sábado.

Terceirização

Esse acordo operacional do BandSports com a Conmebol para transmissão dos jogos da Libertadores e Sul-Americana também fez crescer a expectativa daqueles chamados a prestar serviços.

Eles também esperam alguma recompensação por isso. Ter algum tipo de remuneração. Parece justo

A propósito

Está tudo sendo preparado para a estreia do “Show do Esporte”, neste domingo, na Band.

E vai começar com as transmissões dos campeonatos alemão, italiano e feminino, um na seguidinha do outro.

Entre as questões

No fundo, no fundo, ninguém sabe muito bem como foi essa licitação da Conmebol em se tratando de Libertadores e Sul-Americana.

Envelope fechado, como sempre aconteceu, não foi. Faltou transparência.

Pergunta no ar

Considerando o que até agora foi estabelecido e concretizado, resta ainda uma questão: como ficou a Sul-Americana na TV aberta?

Até o ano passado, a DAZN colocava na Rede TV!. E agora, como será? Ou não será?

Edição especial

Como parte das comemorações dos 70 anos da TV no Brasil, a Globo programou para este sábado a exibição de “Nada Será Como Antes”, que conta, de forma ficcional, os bastidores da implementação da primeira emissora de televisão no Brasil.

“É muito bonito entender como tudo começou e acredito que a trama mostra isso com muita emoção e humor”, declara Débora Falabella.

Ficou assim

A partir de terça-feira, 22, “Amor Sem Igual”, novela de Cristianne Fridman, volta na Record, primeiro com um compacto especial dos momentos já apresentados.

Depois, no dia 28 de outubro, os capítulos inéditos – total de 42 -, gravados desde agosto seguindo protocolos de segurança.

Virou problema

Lançado com grande expectativa, o “Programa da Maisa” tem desafiado a direção do SBT, que ainda não sabe ou decidiu o que fazer com ele.

Conteúdo frapê e audiência baixa. Os milhões de seguidores que ela tem na rede social em nada mexem com seus números na TV.

Bate – Rebate

• O primeiro capítulo da reprise de “Floribella” deixou a Band em quarto lugar no ranking de audiência em São Paulo…

• … Fechou com 1,77, entre 20h25 e 21h05. Na faixa de confronto: Globo, 33,96; Record, 8,21; SBT, 7,38; Cultura, 0,74, e Rede TV!, 0,24.

• A propósito de Band, de acordo com o seu pessoal, a executiva Luciana Dias, hoje, é peça fundamental nos seus bastidores…

• … É quem solta e manda prender.

• SBT estreou ontem as transmissões do futebol, considerado um golaço nos seus bastidores…

• … Porém, para outubro, a expectativa é de ventos não muito favoráveis. Alguns dos seus setores terão que diminuir de tamanho…

• … E por aí, claro, o risco de demissões.

• Em São Paulo, dois profissionais da rádio Bandeirantes pediram demissão…

• … O comentarista Bernardo Ramos e o repórter Rafael Belattini…

• … Há a desconfiança de um novo ataque da concorrência…

• … A começar, pela CNN Brasil/Transamérica.

Dentro do SBT, depois de tantas e outras, já não existe tanta certeza sobre a realização do reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho”, aquele que a Glenda Kozlowski desistiu de fazer.

Tudo bem que a pandemia tem comprometido a sua produção, mas a falta de vontade em fazer acontecer começa a preocupar. Também já não existe tanta certeza em contar com Aline Riscado para a sua apresentação. Está estranho.