Canal 1 (quinta-feira – 22/10/2020)

Reality de futebol do SBT retoma produção em novembro

A produtora LCA Entertainments & Sports, responsável pelo reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho”, marcou para 3 de novembro a retomada da sua produção no Rio de Janeiro. Os diretamente envolvidos torcem para que a data seja mantida e os devidos acertos com a equipe do programa venham a ser cumpridos.

Por exemplo: até agora não foram assinados os contratos com os apresentadores Aline Riscado e Luigi Baricelli. Só assim, com tudo resolvido, será possível respeitar a nova data de estreia, 24 de janeiro de 2021, nas manhãs de domingo do SBT, anunciada pela empresa.

O projeto começou com uma certa pompa, destacando a presença de Glenda Kozlowski. Mas com a pandemia, tudo mudou.

Glenda, por não concordar com os rumos estabelecidos, decidiu sair e foi para a Bandeirantes. Desde então, o lançamento se arrasta!

Mas continuam como certas as participações dos treinadores Joel Santana e René Simões.

Após uma série de peneiras, 22 garotos foram selecionados para concorrer ao grande prêmio, a chance de jogar em um grande clube da Europa.

É torcer para que agora saia.

Conmebol – Band

Um pacote da Conmebol, com Copa América até 2028, a partir da Argentina no ano que vem, e que ainda inclui outras competições entre seleções sul-americanas, de várias categorias, inclusive femininas, está em análise na Band.

O desinteresse da Globo e o recente acerto da “Libertadores” tornaram as relações das duas partes bem mais estreitas.

Torre abaixo

Uma primeira semana de trabalho bastante movimentada para a produção de “Gênesis”, nova novela bíblica da Record, que retomou gravações segunda-feira. Entre outras sequências, estão sendo realizadas as cenas referentes à destruição da Torre de Babel.

Participam os atores Pablo Morais, Hugo Carvalho, Francisca Queiroz, Ed Canedo, Saulo Rodrigues e Caio Menck.

História

Luiz Santoro, jornalista e apresentador de telejornais, está finalizando um livro sobre a história da TV Manchete. E muitas histórias de bastidores.

Lançamento em dezembro, digital e em áudio, na voz dele.

Produção de época

A Guerra do Paraguai (1864 – 1870), evento que marcou a história do Brasil, terá destaque em “Nos Tempos do Imperador”, novela da Globo, fila das 18h, protagonizada por Selton Mello.

Um evento desse porte irá mobilizar centenas de profissionais e, claro, não poderia ser realizado agora, período da pandemia. Fala-se em fevereiro.

Mais trabalho

Este período da pandemia e suas conhecidas limitações passam a obrigar roteiristas de novelas, séries, programas, entre outros, a usar de maior criatividade. Sair do 2 por 2.

Os novos projetos terão que ser ajustar a este momento diferente.

Custo benefício

A Globo acabou com o “Zorra”, uma marca do seu humor, porque o programa ficou sem graça e gastava demais, para um retorno pouco compensador.

Agora precisa tomar cuidado para que o próximo, o que vem sendo planejado, não siga o mesmo caminho.

Tá quase

A volta ao trabalho de Monalisa Perrone está prevista para a próxima segunda-feira.

Além dela, outras pessoas da CNN Brasil, de vídeo e bastidores, testaram positivo para a Covid-19 e foram obrigadas a se afastar.

Há controvérsias

Alguns parceiros, como Edu Cesar do “Papo de Bola” e até a assessoria da emissora entendem que a Globo errou ao afirmar que o SBT não tinha programa esportivo desde 2006.

Que existiu um, em 2014, “Arena SBT” mesmo, com Lívia Andrade, Smigol, Juju Franceschi, Gavião, Edmilson e Thomaz Rafael. Mas será que era de esportes mesmo?

Contrato assinado

Agora sim, de forma oficial, é possível anunciar a contratação de Roberto Cabrini pela Record, em um acerto com o vice-presidente de Jornalismo, Antonio Guerreiro.

Trata-se de uma volta à antiga casa, após 10 anos de SBT, segundo ele, para novos desafios. Com as suas matérias exclusivas e sempre de grande repercussão, Cabrini passa a reforçar a equipe do “Domingo Espetacular”.

· Humberto Martins, atualmente na reprise de “A Força do Querer” e passando um tempo no Rio, em breve voltará para os Estados Unidos, onde está morando…

· … Ele diz que não tem nada fechado na Globo, mas é outro nome na lista de prováveis para o elenco de “Pantanal”…

· … De certo mesmo, em 2021, um trabalho no teatro com direção de Ulysses Cruz.

· O “Jornal da Globo”, acostumado a não ter problemas de audiência, está sofrendo no seu duelo com “A Fazenda”.

· … A Record, na faixa de concorrência, tem aberto uma diferença de até 6 pontos.

· Miá Mello está gravando um talk show para o National Geographic, com direção de Gui Conti…

· … A estreia de “Posso Explicar” já é anunciada para o primeiro semestre do ano que vem.

· Renato Lombardi, depois de sete meses participando de casa, voltou ontem aos estúdios do “Balanço Geral” da Record…

· … Foi recebido com festa por Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert.

· Roberto Menescal vai comemorar com uma live o seu aniversário de 83 anos, terça-feira, ao lado de Tati Pinheiro, jurada do “Canta Comigo”.

Entre reuniões de elenco e leituras de texto, a Globo retomou os trabalhos de “Um Lugar ao Sol”, novela da Lícia Manzo para as 21h.

O reinício de gravações também já é planejado para a primeira quinzena de novembro.