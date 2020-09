Canal 1 (sábado – 05/09/2020)

É sempre boa a discussão sobre o presente e futuro das novelas

Esse momento da teledramaturgia, com os cuidados e improvisações colocados em prática, também tem provocado um debate dos mais interessantes entre os profissionais da área, preocupados com a preservação e até mesmo o futuro das novelas.

Edson Spinello, diretor, com extensa ficha de serviços prestados, entende que a colocação de muitos personagens foi uma opção criada pelos autores para testar histórias que davam mais audiência, e a partir disso desenvolver o que dava certo. São inúmeros os exemplos de personagens secundários que acabaram ganhando importância. Assim como o número maior de capítulos foi uma imposição das TVs para aliviar os custos de produção.

De fato, isso só veio a se modificar mais recentemente, até por não ser mais possível continuar pensando e agindo da mesma maneira.

O caminho das séries, entende Spinello, é uma opção natural, “única e exclusivamente porque a plateia mudou, os espectadores precisam estar em uma espécie de montanha-russa constante para manter a atenção e não mudar de canal”.

E é interessante verificar os diferentes rumos que essa discussão vem tomando, deixando como certeza que, quando a pandemia passar, serão altamente benéficas as atuais transformações.

(crédito Divulgação)

TV Tudo

Vai indo

Estão bem acelerados os trabalhos do “Game of Clones”, com apresentação de Sabrina Sato e provável exibição em outubro na Record.

Três dos dez episódios previstos já foram gravados.

Plantão cozinha

A Band está em vias de fechar a contratação de Edu Guedes para estrear ainda em outubro.

Culinária sempre foi um produto essencial na sua grade de programação. No começo de tudo com Ofélia, depois Daniel Bork, já conta com Dalton Rangel e agora virá o Edu.

Promessa

Membros da alta direção da Band, animados, estão prometendo para outubro uma grande virada na programação da emissora.

E que providências nesse sentido já estão sendo tomadas. Asseguram que serão grandes as surpresas.

DiCaprio

O canal History 2 estreia em toda a América Latina, neste sábado, “Pioneiros do Velho Oeste”, uma minissérie com produção executiva de Leonardo DiCaprio, em quatro episódios.

Em formato de documentário, conta histórias dos pioneiros icônicos que viviam na grande fronteira, na época anterior à Guerra Civil dos Estados Unidos, enquanto avançavam por terras inexploradas.

Realismo

Em relação aos dois episódios especiais de “Sob Pressão”, com o subtítulo “Plantão Covid”, a Globo irá exibir nos dias 6 e 13 de outubro.

Para se chegar ao necessário realismo, além de outras iniciativas, foi construído um hospital de campanha na cidade cenográfica. Exatamente igual aos que existiram ou que ainda estão sendo utilizados.

Últimas providências

Durante todo esse sábado, tanto os titulares como os reservas da “Fazenda 12” vão passar por uma nova bateria de exames médicos e laboratoriais.

Amanhã, domingo, e aí só os 20 principais, serão transferidos dos hotéis, onde estão hospedados, para a sede do programa e cercados de todas as medidas de segurança possíveis.

Nariz torcido

O SBT tem no sábado um dos dias mais complicados, com audiências sempre muito baixas. “Programa da Maisa” vai mal, Raul Gil continua com reprises e só na faixa da noite começa a melhorar um pouco.

Mudanças são aguardadas.

A propósito

A possibilidade do SBT estrear um jornal policial no final da tarde, começo de noite, já está totalmente descartada.

O próprio Silvio Santos, depois de receber minucioso relatório do que seria necessário, já mandou esquecer o assunto.

(Silvio Santos/ Divulgação)

Cortes

O processo de enxugamento no quadro de autores-roteiristas da Globo, aqueles sem projetos atualmente, vai se intensificar até dezembro.

Mas, conforme o comunicado padrão, poderão voltar à empresa “para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”.

Bate – Rebate

• Começam as gravações do “Choque de Cultura”, agora para exibição no Canal Brasil…

• … Por enquanto, ou até segunda ordem, remotamente.

• No “Passa e Repassa”, do “Domingo Legal” e do Celso Portioli, no SBT, jornalistas contra funkeiros…

• … Isabele Benito, Marcão do Povo e Carol Aguaidas versus Don Juan, Kekel e Japa.

• Globo já tem definidas mudanças nas bancadas dos seus telejornais…

• … Algumas delas, como Márcio Gomes no “SP 2” e Rodrigo Bocardi no “Bom Dia Brasil”, foram especuladas por aqui…

• … Fica a expectativa em torno do anúncio oficial.

• Na live “As Venenosas”, com Fabiola Reipert, Keila Jimenez e Amin Khader, Marcos Mion confessou que, durante “A Fazenda” a sua rotina de vida muda completamente…

• … Ele fica conectado com o programa nas 24 horas do dia.

• Teledramaturgia da Globo bateu o martelo: as gravações de “Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo, na fila das 21h, serão retomadas em novembro.

C´est fini

Walcyr Carrasco e Amora Mautner, mesmo sem contar nada para ninguém, já têm definido o elenco de “Verdades Secretas 2”.

Walcyr, aborrecido com as muitas especulações, nunca mais se manifestou sobre isso. A última grande novidade anunciada foi a presença de Christiane Torloni. Depois dela, silêncio absoluto.