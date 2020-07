Canal 1 (sábado – 18/07/2020)

Globo não quer queimar etapas no lançamento de Rafaella Kalimann

Desde o momento em que a Globo decidiu fazer contrato com Rafaella Kalimann, a ex-BBB, para lançá-la como atriz, não foram poucas as sugestões para sua estreia.

“Verdades Secretas 2”, escrita por Walcyr Carrasco, por exemplo, apareceu entre elas.

O fato é que não tem nada até agora.

O estabelecido para o lançamento de Rafaella é que isso só acontecerá após a sua passagem por cursos de interpretação, no plural mesmo, bancados pela própria Globo.

Às pressas, nada será feito.

A ordem é não queimar etapas e de forma nenhuma precipitar este trabalho de preparação, porque há uma forte aposta no seu potencial. Segundo a dramaturgia da Globo, tudo será feito no devido tempo e sempre de acordo com as possibilidades.

(crédito Paulo Belote)

TV Tudo

Música

A Band, no embalo das lives, está armando uma série de musicais para levar ao ar até o fim do ano.

Entre as pretensões, Zeca Pagodinho e J. Quest, além de um programa já assegurado com Fábio Junior no Dia dos Pais.

Ansiosa

Michelle Batista, a Maria Antônia de “Amor Sem Igual”, conversou com a coluna e falou da sua ansiedade em voltar logo com as gravações, mesmo convencida que isso só deve acontecer com absoluta segurança.

E destaca a importância de sua personagem na abordagem de temas tão importantes, como a violência doméstica “que lamentavelmente aumentou muito neste período de isolamento”.

(Crédito Jairo Goldflus)

Está difícil

Carlos Alberto de Nóbrega já apresentou várias propostas diferentes, para retomar as gravações e colocar conteúdo inédito da “Praça”. O programa, no ar, tem apresentado reprise de reprises.

A última ideia, em estudos, é tentar fazer virtualmente.

Hora de mudar

Oficialmente, não há nenhum projeto fechado para Marina Ruy Barbosa na Globo, após rápida participação em “Bom Sucesso”. Pelo menos é o que garante o seu estafe.

No entanto, todos parecem surpresos com a enorme repercussão de sua personagem, Eliza, em se tratando de uma reprise, como é o caso de “Totalmente Demais”.

Diversificar

Sobre Marina Ruy Barbosa ainda, há o desejo em que em seu próximo trabalho, uma novela ou série, ela apareça bem diferente de tudo que fez até agora.

A fase da mocinha comportada deve ficar no passado.

Tá quente, tá frio

Não houve nenhum progresso, pelo menos até agora, nas negociações da Band com Tom Cavalcante.

Ou nada de mais concreto aconteceu, desde a primeira conversa, no final do ano passado até agora. Para o Tom, inclusive, tudo indica que já existe um novo caminho.

Parece

Sabe a visita do Tiago Abravanel, recentemente, à Band e a possibilidade dele ser escolhido para apresentar um programa de prêmios?

Pois é, parece que aquilo não deu em nada. O assunto, tudo indica, já caiu no esquecimento.

Tá dentro

Assim como tantos outros, o projeto da nova temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”, na Globo, está em compasso de espera. Ainda não tem data para gravar.

Mas como uma das certezas a entrada de Marcelo Serrado em seu elenco, substituindo Otaviano Costa.

Demora

Considerando a grande possibilidade de a Globo colocar outra reprise no lugar de “Novo Mundo”, e aí sim, promover o lançamento de “Nos Tempos do Imperador”, os fãs de Larissa Manoela ainda terão que esperar muito para vê-la protagonizando “Além da Ilusão” na faixa das 18h.

Por baixo, fim do ano que vem. Por baixo.

Bate – Rebate

· Globoplay passa a disponibilizar “Vale Tudo”, escrita por Gilberto Braga, já a partir deste domingo…

· … Produzida em 1986, tem 204 capítulos….

· … Até hoje essa novela é lembrada por seu desfecho marcante…

· … O corrupto Marco Aurélio, personagem do Reginaldo Faria, dando uma banana ao fugir do Brasil.

· Depois do Brasil, o “Top Chef” agora vai estrear em outros países. Na Espanha, por exemplo…

· … Por causa do Covid-19 a sua produção foi paralisada em outros tantos lugares.

· Com o calendário apertado, neste domingo, tem novamente Fórmula 1 na Globo. É o GP da Hungria.

· O formato do novo programa da Mariana Godoy na Band ainda está em estudos…

· … A informação é que não tem nada certo até agora…

· … Nem o nome.

C´est fini

Na tarde deste sábado, o “Caldeirão” vai estrear a nova temporada do “Quem Quer Ser um Milionário?”.

Serão 24 episódios até o final do ano. Luciano Huck começou a gravar na semana passada.