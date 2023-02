CANDIDATOS PARTICIPAM DE SELEÇÃO PARA VAGAS EM EMPRESA DE JAGUARIÚNA

Candidatos a uma vaga de emprego participaram nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, de uma seleção promovida pela empresa Alea, do Grupo Tenda, instalada em Jaguariúna desde dezembro de 2021. A seleção é para vagas de auxiliar de produção e foi realizada na sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

Segundo a diretora do PAT, Renata Lopes, novas vagas dessa e de outras empresas devem ser abertas. Por isso, os candidatos devem conferir diariamente os postos de trabalho oferecidos na cidade por meio da página do PAT no portal da Prefeitura de Jaguariúna. O endereço é pat.jaguariuna.sp.gov.br.

“Para as seleções, os interessados devem sempre levar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado”, afirma a diretora do PAT. “Lembrando que temos um setor de orientação profissional com psicólogo à disposição para orientação e produção de currículos dos candidatos”, diz.

O PAT de Jaguariúna fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro. O atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

CANAIS

A população também pode ter acesso a serviços on-line oferecidos pelo PAT sem precisar sair de casa. Além de conferir as vagas oferecidas pelo pat.jaguariuna.sp.gov.br, os interessados também podem pedir o seguro desemprego pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/trabalho. Os agendamentos de atendimento podem ser feitos no endereço eletrônico: pat.agendasp.sp.gov.br.