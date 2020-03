Canil de Mogi Guaçu trabalha nas buscas de bebê desaparecido em Itapira

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu está em Itapira, auxiliando os trabalhos de buscas da bebê de 1 ano e 10 meses, que está desaparecida desde segunda-feira, dia 2.

Uma viatura foi na manhã desta quarta-feira, 4, e se uniu a corporações da região que estão reforçando o trabalho de buscas da criança. De acordo com o comando da Guarda Municipal, a intenção é utilizar os cães farejadores para tentar chegar a algum indício que leve ao paradeiro da bebê.

A menina desapareceu na segunda-feira de dentro de sua própria casa, no Jardim Raque. A bebê, que nasceu prematura e com microcefalia, teria ficado em casa com o avô de 90 anos, cuja saúde também estaria debilitada.

Quando retornou, a mãe não encontrou mais a neném. O desespero e angústia dos familiares aumentam a cada dia. As buscas nos dois últimos dias mobilizaram dezenas de agentes dos Bombeiros Voluntários, policiais, guardas e Defesa Civil. O Canil da GCM de Jundiaí também prestou apoio na terça-feira (3).

Com informações do Portal Guaçu Agora