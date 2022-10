CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA TERÁ MISSAS NO DIA DE FINADOS

Os visitantes do Cemitério Municipal de Jaguariúna terão oportunidade de participar de missas no Dia de Finados, na próxima quarta-feira. Estão previstas duas celebrações religiosas: a primeira às 7h, com o padre Ademir, e a segunda, às 10h, com o frei Flávio, ambas na capela do cemitério.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços de Jaguariúna, no Dia de Finados o Cemitério Municipal vai funcionar das 6h30 às 18h para visitação aos túmulos.

O Cemitério Municipal de Jaguariúna fica na Rodovia João Beira, s/n, no Jardim Santa Cruz.