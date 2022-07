Capixaba é a nova Miss Universo Brasil

Mia Mamede — Foto: Reprodução/Instagram

Mia Mamede, de 26 anos, representante do Espírito Santo, é a nova Miss Universo Brasil 2022. Ela foi eleita na noite desta terça-feira (19) em evento em São Paulo e é a primeira capixaba a ganhar o concurso de beleza. Em segundo lugar ficou Rebeca Portilho, representante do Amazonas. Em terceiro, ficou a mineira Isa Murta, seguida por Luana Lobo, do Ceará, e Alina Furtado, do Rio Grande do Sul. “A miss do século 21 tem que ser profissional, ter uma visão e um propósito. Eu quero ser esse exemplo para as mulheres”, disse Mia.