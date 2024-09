Final da 1ª Copa de Santo Antônio: Paulista sagra-se campeão em grande estilo

imagens redes sociais

No último sábado, o campo José Ferreira Neto foi palco de uma emocionante final da 1ª Copa de Santo Antônio, onde o Paulista venceu o Figueirense por 3 a 0 e garantiu o título de campeão. A partida foi marcada por uma performance sólida e um jogo bem disputado, que encantou os torcedores presentes.

O Paulista demonstrou grande superioridade durante o confronto, com gols que asseguraram a vitória e a conquista do troféu. A equipe mostrou uma coordenação impecável e aproveitou bem as oportunidades, consolidando seu domínio em campo.

Além do título de campeão, a competição também destacou alguns jogadores pelos seus desempenhos excepcionais. Rodrigo, do Dioferre, foi o artilheiro da competição, marcando um total de 7 gols. Matheus, também do Dioferre, recebeu o prêmio de goleiro menos vazado, com apenas 3 gols sofridos durante todo o campeonato. Jesus, do Paulista, foi eleito o atleta destaque, pela sua atuação decisiva e consistente em cada partida.

Outro reconhecimento importante foi para o Real Aliança, que foi premiado como a equipe mais disciplinada do torneio, refletindo o comprometimento e respeito das suas partidas.

A 1ª Copa de Santo Antônio foi um sucesso absoluto, trazendo grandes momentos de futebol e celebração para a comunidade local. A competição não só proporcionou excelentes jogos, mas também destacou o talento e a dedicação dos jogadores e equipes envolvidas. Com o fim do torneio, resta a expectativa para a próxima edição, que promete ser ainda mais emocionante.