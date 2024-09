Festa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida Acontece em Holambra de 9 a 12 de Outubro

A tradicional Festa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida será realizada na Igreja Matriz de Holambra, com uma programação religiosa e festiva que promete atrair toda a comunidade. O evento acontecerá de 9 a 12 de outubro, com diversas atividades para todas as idades.

Programação Religiosa

De 9 a 11 de outubro, às 19h30: Tríduo em preparação à festa, que será realizado na Capela Nova.

Dia 12 de outubro, às 8h30: Procissão saindo da Capela Nova em direção à Igreja Matriz, seguida de Santa Missa Solene.

Programação Festiva

Dia 12 de outubro, às 11h: Tradicional almoço com música ao vivo.

Dia 12 de outubro, às 19h: Grande quermesse, com barracas de pastel, mini pizza, batata frita, espetinhos, lanche de pernil e o tradicional show de prêmios.

Traga sua família e participe dessa tradicional celebração em honra a Nossa Senhora Aparecida!

Foto Ilustrativa