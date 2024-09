Polícia Militar de Mogi Guaçu captura mulher procurada pela justiça

Na tarde desta segunda-feira, 10 de setembro, uma equipe da Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou a captura de uma mulher que estava foragida da justiça. O fato ocorreu durante um patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro Ipê VIII. Durante a operação, os policiais notaram o comportamento suspeito de uma mulher que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e mudou de direção abruptamente.

Diante dessa atitude, a equipe policial decidiu realizar uma abordagem. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal, no entanto, ao realizar consulta via COPOM, constatou-se que a mulher era procurada pela justiça, com um mandado de prisão expedido por roubo. A sentença imposta foi de 6 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado.

A mulher foi imediatamente conduzida à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão foi informado sobre o caso. O Boletim de Ocorrência (BOPC) foi elaborado e o mandado de prisão cumprido. A capturada permanecerá à disposição da justiça.