CAPS de Holambra passa a oferecer Hortoterapia a pacientes

O Centro de Atenção Psicossocial de Holambra, o CAPS, passou a oferecer esta semana atividades de Hortoterapia aos pacientes. O trabalho consiste no preparo da terra, plantio, irrigação, manutenção dos canteiros e colheita dos alimentos e tem como objetivos promover a integração social e incentivar a alimentação saudável, além de ser e um método de tratamento de suporte para promover o bem-estar físico e mental dos atendidos.

“Existem muitos estudos que comprovam que o simples contato com a natureza já é capaz de trazer benefícios”, explicou João Pedro Gonçalves da Silva, enfermeiro responsável pela unidade. “Além disso, a prática melhora a questão física, estimulando força e flexibilidade, aumenta a autoestima, proporciona a integração social, melhora a concentração e estimula a memória. É um trabalho muito completo, que fica à disposição dos usuários todos os dias e que é conduzido com muito carinho pelo servidor Francisco Santiago”.

O CAPS de Holambra fica na Rua das Camélias, 298, no Centro. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No local são oferecidos atendimentos com equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro e assistente social, desde o acolhimento básico até o encaminhamento para a internação para pessoas com transtornos mentais, dependentes químicos, de álcool e em situação de rua. O telefone para mais informações é o (19) 3802-7976.