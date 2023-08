“Captura de Indivíduo Procurado: Ação da Força Tática em Mogi Guaçu”

No dia 14 de agosto, por volta das 20h25, na cidade de Mogi Guaçu, a equipe policial da Força Tática estava em patrulhamento pelo município. Durante a ronda, os agentes avistaram três indivíduos em meio à vegetação. Diante dessa situação, os policiais decidiram realizar uma abordagem e busca no local.

Após uma minuciosa busca, nenhum item ilícito foi encontrado em posse dos indivíduos. No entanto, a equipe policial decidiu realizar uma consulta via COPOM para verificar se havia alguma informação relevante sobre os envolvidos. A resposta obtida revelou que um dos indivíduos, de 42 anos de idade, estava sendo procurado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, que se trata de crimes relacionados a drogas.

Diante dessa descoberta, os policiais tiveram embasamento legal para efetuar a prisão do indivíduo. Foi dada voz de prisão ao mesmo e ele foi conduzido para a delegacia, onde ficou à disposição da justiça. Essa ação da equipe da Força Tática demonstra a importância do trabalho policial na identificação e captura de indivíduos procurados pela justiça, contribuindo para a manutenção da ordem e segurança na comunidade.