Captura de Procurado: Ação Policial Bem Sucedida em Mogi Guaçu

Da Redação

Foto PM

Equipe da PM realiza prisão de indivíduo com mandato em aberto durante patrulhamento no bairro Santa Terezinha

Na noite de 04 de setembro de 2023, uma equipe da Polícia Militar de Mogi Guaçu, composta pela I-26103, CB PM Queiroz e SD PM Lepri, realizou com sucesso a captura de um procurado pela justiça no bairro Santa Terezinha. A ação exemplar ocorreu durante uma patrulha ostensiva na Rua Acrisio Rodrigues e demonstrou a eficiência das forças de segurança na região.

Enquanto uma equipe policial realizava a patrulha pelo bairro Santa Terezinha, um indivíduo identificado como LRFA foi avistado saindo de trás de um veículo estacionado, carregando uma caixa de ferramentas. Ao perceber a presença da equipe, o indivíduo tentou evadir-se, mudando de direção, o que levou os policiais a procederem com uma abordagem, conforme previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, e a caixa de ferramentas estava vazia. Questionado sobre a procedência do objeto, o indivíduo afirmou tê-lo encontrado em uma caçamba de entulho nas proximidades. A equipe então realizou uma investigação de sua situação criminal junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), e foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Contudo, foi dada voz de prisão a LRFA Após ser informado de seus direitos constitucionais, o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o Delegado de plantão, Dr. Júlio Luiz C. Gonçalves, tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão. O mandato em questão estava relacionado ao ART 33, e o procurado agora permanece à disposição da justiça.

Essa captura bem-sucedida de um procurado pela justiça demonstra o comprometimento das forças de segurança em manter a ordem e a segurança da comunidade de Mogi Guaçu. A ação rápida e eficaz da equipe da PM garantiu que um indivíduo com mandato em aberto fosse retirado das ruas, contribuindo para um ambiente mais seguro para todos os cidadãos.