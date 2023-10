“Captura de Procurado em Mogi Guaçu: Mandado de Prisão Cumprido no Dia 30 de Outubro”

Da Redação

Às 14h15, uma equipe policial foi acionada a comparecer do Fórum de Mogi Guaçu para uma operação de captura de um indivíduo com um mandato de prisão em aberto. O alvo, identificado como LBC, foi localizado e detido, marcando mais um passo importante na busca pela justiça na região.

Ao realizar a abordagem, os oficiais procederam com uma busca pessoal minuciosa, não encontrando nenhum item ilícito. Entretanto, uma consulta criminal revelou que havia um mandado de prisão em desfavor da LBC. O mandado estava relacionado com um crime enquadrado no artigo 157 do Código Penal.

Diante desta descoberta, o indivíduo foi informado de seus direitos constitucionais e, em seguida, conduzido até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Lá, o Delegado de Polícia tomou ciência da situação e efetuou o cumprimento do mandado de prisão, elaborando o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) correspondente.

Com a prisão da LBC, ele permanecerá sob a custódia das autoridades, aguardando as próximas ações de justiça. Esta operação demonstra o compromisso das forças de segurança em garantir a segurança da comunidade e em cumprir a lei, dando um passo importante na busca por um ambiente mais seguro e justo em Mogi Guaçu.