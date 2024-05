Captura de Procurado em Mogi Guaçu na Noite de 18 de Maio

Na noite de 18 de maio, uma operação policial em Mogi Guaçu, resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça. A ação começou após uma solicitação via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), indicando uma desinteligência entre um casal.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o casal discutindo na frente da casa. A equipe policial interveio, apaziguando a situação e orientando ambas as partes envolvidas. No entanto, ao realizar uma pesquisa criminal do homem envolvido na discussão, inicialmente nada foi encontrado através do sistema COPOM. Persistindo na investigação, a equipe realizou uma busca adicional via Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que revelou um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

O mandado, expedido pela 2ª Vara Cível da Comarca de Guaxupé/MG, foi emitido devido ao não pagamento de pensão alimentícia. Diante dessa informação, os policiais procederam com a prisão do homem.

O detido foi então conduzido até a Central de Polícia Judiciária. Após ser informado sobre os fatos, o delegado plantonista instruiu o escrivão a elaborar o Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado. O homem permanece preso, aguardando as determinações da justiça.

Este incidente sublinha a importância das operações de rotina e da diligência das forças policiais em garantir a execução de mandados judiciais, contribuindo para a manutenção da ordem e do cumprimento das leis.