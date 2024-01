Captura de Procurado em Mogi Guaçu: Suspeito é Detido Após Tentativa de Fuga

Da Redação

Na tarde do dia 26 de janeiro, uma equipe em patrulhamento preventivo e ostensivo em Mogi Guaçu, São Paulo, teve sucesso na captura de um procurado pela justiça. O indivíduo, identificado apenas como G., chamou a atenção das autoridades ao demonstrar nervosismo ao avistar a presença policial e tentar adentrar uma residência, alegando ser o lar de sua genitora.

Após uma abordagem imediata e busca pessoal que não resultou na localização de itens ilícitos, foi realizada uma consulta criminal via COPOM, não retornando nenhuma informação relevante. No entanto, ao verificar o Conselho Nacional de Justiça, foi constatado um mandado de prisão em desfavor do indivíduo, relacionado a um crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

Diante dessa descoberta, o suspeito foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu-SP. Na delegacia, a Delegada de Polícia tomou conhecimento do caso e deu cumprimento ao mandado de prisão, elaborando o Boletim de Ocorrência Policial Circunstanciado (BOPC) sob o número BG1709-1/24.

O capturado permaneceu sob custódia, à disposição da justiça, enquanto sua genitora compareceu ao plantão, conforme previsto na Lei 13869/19, acompanhada por um advogado, tomando ciência da prisão do indivíduo.

Essa ação demonstra o compromisso das autoridades locais com a segurança pública e o cumprimento da lei, reiterando a importância da colaboração da comunidade na identificação e captura de indivíduos procurados pela justiça.