Captura de Procurado em Mogi Mirim

Na tarde de 16 de novembro, uma operação conjunta entre equipes da Polícia Militar e o CGP2 resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça em Mogi Mirim. O homem, identificado pelas iniciais L.., estava com um mandado de prisão em aberto por envolvimento em tráfico de drogas.

De posse das informações sobre o mandado, as equipes se deslocaram até o endereço do procurado. Ao chegarem ao local, foi realizado o contato direto com o indivíduo, que foi informado sobre sua situação legal. Durante a abordagem, seus direitos constitucionais foram lidos.

O homem foi então conduzido até a viatura, sendo transportado sob escolta até o Centro de Detenção Provisória (CPJ) de Mogi Guaçu, onde foi apresentado à delegada de plantão. A autoridade policial elaborou o boletim de ocorrência, formalizando a captura e deixando o acusado à disposição da justiça.

Essa ação é mais um exemplo do trabalho contínuo da Polícia Militar e das forças de segurança para garantir o cumprimento da lei e a segurança da população na região.