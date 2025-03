Disputada mais uma rodada da Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, está promovendo a “Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador 2024/2025”, com os jogos acontecendo no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, Praça de Esportes João Castelo, no bairro Jardim Andrade, e no Campo Senhor Aparecido, na Praça de Esportes Luiz Geraldo, no bairro Jardim Triunfo.

No ultimo final de semana aconteceu mais uma rodada da Taça de Ouro, com os seguintes resultados: Triunfo Futebol Clube 1×0 Parentes Futebol Clube; Esporte Clube Santa Sofia 7×2 Arsenal (A); Esporte Clube Jardim Andrade 2×2 Kobayashi Futebol Clube.

A 5ª Rodada da Taça de Ouro da Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador será disputada neste final de semana, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, sendo, no sábado, 29 de março, às 15h45 – Arsenal (A) x Esporte Clube Jardim Andrade. Na manhã do domingo, dia 30, às 8h15 – Kobayashi Futebol Clube x Triunfo Futebol Clube, logo após, às 9h45 – Parentes Futebol Clube x Esporte Clube Santa Sofia.

No total 10 equipes estão disputando a 1ª Divisão e 23 equipes a 2ª Divisão da Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador.