Captura de Procurado em Mogi Mirim: Suspeito Detido Após Abordagem Policial

Na manhã de hoje, 7 de maio, uma equipe em patrulhamento pelo bairro Jardim do Lado, em Mogi Mirim, realizou uma abordagem que resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça. Após uma busca pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado, os policiais consultaram os documentos pessoais do suspeito via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).

Para surpresa da equipe, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

Diante dessa descoberta, os policiais entraram em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi Mirim. A Delegada ratificou a voz de prisão, confirmando a validade do mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

O indivíduo foi detido e permanece à disposição da justiça para as devidas providências legais. A rápida ação da equipe policial resultou na captura de um procurado pela justiça, contribuindo para a segurança da comunidade de Mogi Mirim e região.