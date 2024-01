Captura de Procurado em Pedreira na Manhã de Hoje

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira, 25 de janeiro, as autoridades locais realizaram mais uma operação bem-sucedida no âmbito da segurança pública. Sob o contexto da Operação Adaga, que visa fortalecer o patrulhamento ostensivo preventivo, um indivíduo foi capturado em Pedreira, após ser identificado como procurado pela justiça.

O indivíduo em questão, identificado como J. L. .I. S., foi abordado pela equipe policial após informações prévias indicarem sua presença em uma área sob suspeita. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado com ele durante a abordagem, a equipe policial não hesitou em proceder com a averiguação devido às informações prévias.

Durante a entrevista realizada no local, o indivíduo revelou às autoridades que já havia sido preso duas vezes anteriormente. No entanto, foi após uma consulta criminal via COPOM que a verdadeira razão de sua busca veio à tona: ele estava “evadido” do sistema prisional, onde cumpria pena em regime semiaberto pelo crime de roubo.

Diante da constatação, a ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia de Pedreira, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência. O indivíduo foi detido e permanece à disposição da justiça para as devidas providências legais.

Essa operação demonstra o comprometimento das autoridades em garantir a segurança da população, bem como em efetuar a captura e recaptura de indivíduos que representem risco à sociedade, colaborando assim para a manutenção da ordem e da tranquilidade pública na região.