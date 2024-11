Captura de Procurado pela Justiça em Mogi Guaçu no dia 18 de Novembro

No dia 18 de novembro, uma operação de captura foi realizada no Fórum de Mogi Guaçu, resultando na prisão de um homem procurado pela Justiça. O indivíduo, identificado como G., foi abordado após fornecer seus documentos pessoais, conforme determinado pelo mandado de prisão expedido contra ele.

G., que possui diversas passagens pela Polícia, especialmente por crimes tipificados no artigo 157 (roubo), foi imediatamente reconhecido e recebeu voz de prisão. Durante o procedimento, os policiais informaram ao acusado seus direitos constitucionais e procederam com a prisão, em conformidade com a legislação.

Após a detenção, G. foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi apresentado ao escrivão. Em seguida, o caso foi encaminhado ao delegado de plantão, que elaborou o Boletim de Ocorrência. Ao término das formalidades legais, o acusado permaneceu preso e à disposição da Justiça para os devidos trâmites.

Essa ação reflete o empenho das forças de segurança de Mogi Guaçu em cumprir mandados de prisão e garantir a aplicação da Justiça, mantendo a ordem pública e a segurança da comunidade.