Captura de Procurado por Furto em Mogi Guaçu: P. R. B. Detido pela Polícia

Da Redação

Na manhã do dia 15 de fevereiro, a polícia de Mogi Guaçu efetuou a captura de um indivíduo procurado pela justiça, identificado como P. R. B., residente em um condomínio da região. A ação ocorreu durante um patrulhamento preventivo nas proximidades das Chácaras Pantanal, onde informações indicavam atividades suspeitas de furtos em propriedades rurais e residências do condomínio.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura policial, agiu de maneira suspeita, levantando-se rapidamente e tentando deixar o local. Diante da atitude suspeita, os policiais procederam com a abordagem do sujeito, identificado como P. R. B. Após uma revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado, porém, ao realizar uma consulta via COPOM utilizando seu CPF, foi constatado que o mesmo estava sendo procurado pela justiça pelo crime de furto.

Diante dessa constatação, P. R. B. foi informado sobre o mandado de prisão em seu desfavor e conduzido até a Central de Polícia Judiciária. No local, o delegado plantonista determinou que o escrivão elaborasse o Boletim de Ocorrência, relatando os fatos. P. R. B. permaneceu detido à disposição da justiça para as devidas providências legais.

A ação demonstra o compromisso das autoridades policiais de Mogi Guaçu em combater a criminalidade e garantir a segurança da população, agindo de forma eficaz para capturar indivíduos procurados pela justiça e levá-los ao devido processo legal.