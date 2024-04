Capturado procurado em Mogi Guaçu na manhã de 19 de abril

Na manhã de 19 de abril, as ruas do Jardim Chaparral, em Mogi Guaçu, foram palco de uma operação policial que resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça. Os policiais, em patrulhamento ostensivo e preventivo, avistaram um homem transitando pela rua, cujo comportamento levantou suspeitas.

Ao perceber a presença da equipe policial, o indivíduo demonstrou nervosismo e tentou mudar rapidamente de direção, chamando a atenção dos agentes. Prontamente, os policiais realizaram a abordagem e identificaram o sujeito como S. T. O. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, uma consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) revelou que o abordado estava em situação de egresso, mas uma pesquisa mais aprofundada no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) trouxe à tona um fato alarmante: S. T. O. era procurado pela justiça.

O mandado de prisão em desfavor do indivíduo estava relacionado a um crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, com uma pena imposta de 5 anos, 5 meses e 10 dias em regime fechado. Diante dessa constatação, os policiais o conduziram imediatamente à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu.

Na delegacia, o delegado de plantão, elaborou o Boletim de Ocorrência e deu cumprimento ao mandado de prisão, mantendo o capturado à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

A ação rápida e eficaz dos policiais resultou na captura de um indivíduo que estava foragido da justiça, contribuindo para a manutenção da ordem e segurança na cidade de Mogi Guaçu.