Caravana Jovem Aprendiz começa por Campinas para atrair empresas da região

Programa do governo do Estado incentiva que pequenos empreendedores contratem jovens aprendizes

Crédito: Fernanda Sunega Jovens e empresários serão beneficiados, afirma prefeito

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou, na manhã desta sexta-feira, 23 de junho, da Caravana Jovem Aprendiz Paulista, na sede da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic), no Centro. Campinas é a primeira cidade do estado a receber o evento. O objetivo é apresentar o programa Jovem Aprendiz Paulista e mobilizar empresários, de micro e pequenas empresas, de várias cidades paulistas a participar do programa.

A iniciativa visa incentivar a contratação de jovens inscritos no programa, com idades entre 14 e 18 anos, por meio de estímulos e benefícios ao empregador, como o pagamento, por parte do programa, de cursos de capacitação aos jovens inscritos. O programa Jovem Aprendiz Paulista é uma iniciativa do governo de São Paulo por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos

O prefeito Dário Saadi destacou a importância de ter este programa voltado a pequenas empresas. “É uma iniciativa extremamente importante para estimular as pequenas e médias empresas a aderir ao programa do Jovem Aprendiz Paulista. É fundamental, não só para o futuro desses jovens aprendizes, que terão iniciação no mercado. Os jovens e os empresários serão beneficiados”, disse o prefeito.

O secretário estadual de projetos estratégicos, Guilherme Afif Domingos, afirma que o programa veio para facilitar a vida do pequeno empresário. “É vantajoso para a empresa ter um aprendiz, porque tem mais facilidades para a contratação. E para o aprendiz a vantagem é ter experiência no mercado, ampliar o conhecimento”, considerou.

“O intuito é sensibilizar as pequenas empresas sobre esta oportunidade. Muitas entidades estão aqui hoje e podem propagar às empresas de que está aberta a possibilidade de trabalhar com jovem aprendiz”, disse a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação Adriana Flosi.

A secretária em exercício de Desenvolvimento Econômico do Estado, Juliana Cardoso, afirmou que o programa é uma oportunidade de mudar a vida do jovem e começar a caravana por Campinas foi uma ideia porque a região tem mais de 450 mil empresas que podem aproveitar os benefícios do programa e contar com a mão de obra de jovens aprendizes. Também participaram da Caravana representantes de várias entidades do setor.