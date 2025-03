CarnaFlores 2025: Tradição e Alegria Marcam o Carnaval de Holambra

De 28 de fevereiro a 4 de março, Holambra se transformou em um verdadeiro palco de festa e cores com mais uma edição do CarnaFlores, evento que mistura tradição e descontração. Com um clima familiar e animado, a festa contou com muita música, desfiles e brincadeiras para todas as idades, atraindo moradores e turistas para celebrar o carnaval na cidade das flores.

A programação foi diversificada e repleta de atrações que garantiram o ritmo contagiante da festa, enquanto a matinê foi o ponto alto para as crianças, proporcionando um ambiente de diversão com diversas brincadeiras e atividades lúdicas.

O grande encerramento aconteceu no dia 4 de março com o tradicional desfile de blocos e carros alegóricos, seguido pela Parada das Flores, que levou às ruas de Holambra um espetáculo de cores, criatividade e alegria. Atrações culturais encantaram o público, reforçando a identidade festiva e floral da cidade.

O CarnaFlores 2025 reafirmou seu lugar no calendário de eventos como uma celebração que une tradição e inovação, garantindo momentos inesquecíveis para os foliões. Confira alguns dos melhores momentos dessa festa que já se tornou um dos carnavais mais charmosos da região!