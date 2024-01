CarnaFlores em Holambra: O Carnaval Mais Colorido e Charmoso da Região

Prepare-se para uma explosão de cores, música e alegria, pois o Carnaval em Holambra está chegando! Conhecido como CarnaFlores, o evento promete encantar moradores e visitantes com sua atmosfera festiva e animada. Entre os dias 9 e 13 de fevereiro, a cidade se transformará em um verdadeiro paraíso carnavalesco, com uma programação repleta de atividades gratuitas para todas as idades.

Localizado na charmosa cidade de Holambra, conhecida como a “Cidade das Flores”, o CarnaFlores oferece uma experiência única, combinando a energia contagiante do Carnaval com a beleza natural e o encanto da cultura holandesa. Com suas ruas decoradas e vibrantes, Holambra se torna o cenário perfeito para celebrar essa festa tão tradicional.

Programação Imperdível

O CarnaFlores promete agitar os dias de folia com uma programação diversificada, que inclui:

Desfile de Blocos e Carros Alegóricos

Local: Alameda Maurício de Nassau

Descrição: Testemunhe a criatividade e a animação dos blocos e carros alegóricos que desfilarão pelas ruas de Holambra. Uma explosão de cores e fantasias em meio à atmosfera festiva do Carnaval.

Bailes Populares

Data: De 9 a 13 de fevereiro

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Descrição: Quatro noites de pura diversão com os bailes populares, onde os foliões poderão dançar ao som de marchinhas, sambas e músicas animadas. Uma oportunidade para celebrar a amizade e a alegria em um ambiente festivo e descontraído.

Matinê

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Descrição: Uma festa especialmente dedicada às crianças e suas famílias, com muita música, brincadeiras e diversão. Uma matinê repleta de animação e alegria para os pequenos foliões.

Venha Participar!

O CarnaFlores em Holambra é um evento para toda a família, com atividades gratuitas e acessíveis a todos. Não perca a oportunidade de vivenciar o Carnaval de uma maneira única, em meio às flores e à cultura holandesa. Traga seus amigos e familiares e junte-se a nós nessa celebração inesquecível!

Informações Práticas

Data: De 9 a 13 de fevereiro

Local: Holambra, SP

Programação: Desfile de blocos e carros alegóricos na Alameda Maurício de Nassau; Bailes populares e matinê na Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada: Gratuita

Prepare-se para viver momentos de pura alegria e diversão no CarnaFlores em Holambra. Venha fazer parte dessa festa colorida e encantadora!