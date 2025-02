“CarnaFolia 2025” estará agitando a Praça Ângelo Ferrari com atrações para toda a família

A Prefeitura de Pedreira através da sua Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promove no período de 1º a 04 de março, o “CarnaFolia 2025”, nas dependências da Praça Ângelo Ferrari, que receberá toda infraestrutura para bem atender os foliões.

A programação terá início no sábado, 1º de março, 19h – Cia Body e Dance; 20h – Banda Lacra Folia. Domingo, 2 de março: 14h – MD Kids; 15h – Pagode com Paulinho do Cavaco; Carreta da Alegria e Brinquedos Infláveis; 19h – Studio MD; 20h – Bateria Oficial da Escola de Samba Vai-Vai; 21h30 – DJ Moisés. Segunda-feira, 3 de março, 19h – DJ Moisés e Dança; 20h – Banda Lacra Folia. Terça-feira, 4 de março, 15h – Matinê com MD Kids com Dança, Brinquedos Infláveis e Carreta da Alegria; 17h – DJ Moisés; 18h – Projeto Califórnia; 19h – Cia Body e Dance; 20h – Bateria Guerreiros da Tribo; 22h – DJ Moisés.

“Nossas equipes estão trabalhando para garantir um Carnaval com alegria, segurança e conforto para os pedreirenses e visitantes”, ressalta o Prefeito Fábio Polidoro.

A Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão, enfatiza que a população poderá curtir o CarnaFolia com muita segurança. “Haverá um sistema de monitoramento e gravação em tempo real para toda a extensão do evento, além de agentes de segurança, Polícia Militar, Guarda Municipal e uma Ambulância no local para casos de emergência”, destaca.

A estrutura do ‘CarnaFolia 2025’ contará ainda com uma completa Praça de Alimentação formada por Food Trucks, com muitas opções gastronômicas para você e a sua família.

“Pedreira CarnaFolia 2025”, segurança, alegria e muita diversão, a realização é da Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.