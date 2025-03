‘CARNAJAGUÁ 2025’: SAIBA O QUE ESTÁ PROIBIDO DURANTE OS 4 DIAS DE FESTA

‘CARNAJAGUÁ 2025’: SAIBA O QUE ESTÁ PROIBIDO DURANTE OS 4 DIAS DE FESTA

Jaguariúna dá início hoje ao CarnaJaguá 2025, que acontece entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março no Parque Santa Maria, a partir das 18h, com matinês nos dias 1 e 2 a partir das 14h. Para garantir a segurança e o bem-estar do público, a Prefeitura de Jaguariúna publicou o Decreto Municipal nº 4.818, estabelecendo regras de conduta e segurança para o evento.

O QUE NÃO PODE?

De acordo com o decreto, a entrada e o porte de alguns itens estão proibidos no Parque Santa Maria. São eles:

Coolers, caixas térmicas e isopores, mesmo que vazios;

Garrafas, copos e outros recipientes de vidro;

Armas de fogo, armas brancas e objetos perfurantes ou cortantes;

Fogos de artifício e artefatos pirotécnicos;

Buzinas, caixas de som portáteis e qualquer equipamento de som não autorizado;

Substâncias inflamáveis ou explosivas;

Qualquer outro objeto ou substância que possa colocar em risco a segurança dos participantes.

O descumprimento dessas regras pode resultar na apreensão dos itens proibidos e outras penalidades previstas na legislação vigente.

REGRAS PARA VENDA DE BEBIDAS E ALIMENTOS

Os comerciantes também deverão seguir normas específicas durante os quatro dias de festa:

É proibida a venda e o consumo de bebidas em garrafas ou copos de vidro;

Barracas, trailers e vendedores ambulantes só poderão atuar nos locais autorizados e em horários determinados pela Prefeitura;

Vendedores ambulantes precisarão portar autorização expedida pelo Município.

FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES

A fiscalização das regras será feita pela Guarda Municipal, polícias Militar e Civil e fiscais da Prefeitura. Quem descumprir o decreto poderá sofrer sanções administrativas e penais, conforme a legislação vigente.