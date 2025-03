Segunda Rodada do Futebol Amador Sério Ouro C começa neste domingo (30/03) em Campinas

A partir deste domingo, 30 de março, começa a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro C em Campinas. Serão 16 partidas em oito praças esportivas e campos da cidade. O público poderá assistir de graça e a expectativa é de grande movimentação. A realização do evento é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Esta fase é classificatória e as 64 equipes inscritas estão concentradas em 16 grupos. Cada grupo tem quatro equipes que se enfrentam em jogos de ida e somente as duas melhores de cada grupo se qualificarão para a fase eliminatória. Até agora, a média é de 4,8 gols marcados por partida.

No total, serão 32 equipes classificadas e que vão integrar o ranking que definirá os confrontos a serem realizados em partida única. De acordo com o regulamento, o primeiro colocado na pontuação geral enfrentará o último; o segundo joga contra o penúltimo, e assim, sucessivamente. Os times com as melhores campanhas, até as quartas de final, seguirão na competição em caso de empate no tempo normal de jogo.

As mudanças ocorrerão somente a partir das semifinais, porque a partir desta fase haverá cobranças de penalidades máximas. Isso se aplica também na final, programada para ser disputada na Praça de Argemiro Roque (São Bernardo). As oito equipes mais bem classificadas na competição, disputarão a Série B no ano que vem.

Locais, horários e jogos

Praça de Esportes Dr. Roberto Angelo Barbosa (31 de março)

Endereço: rua Ernesto Luis de Oliveira, 45 – Vila 31 de março

Horário: 08h30 Moscou fc X Vera Cruz Florence

Horário: 1030 Família Borto FC Unidos Jardim Mercedes A

Praça Jd. Fernanda

Endereço: rua Asdrúbal Ferreira Batista, 2-160 – Jardim Fernanda

Horário: 08h30 FC Mato Seco x Nova Arte FC

Horário: 10h30 Gueto Futebol Clube x Nacional São José

Arena Campo Belo

Endereço: rua Irineu dos Santos, 279 – Jardim Campo Belo

Horário: 13h30 Fanático FC x Palmeirinha

Horário: 15h30 Atlético Singer x Parma FC

Bosque Ferdinando Tilli (Bosquinho) Pq.Valência

Endereço: rua Benedito Cândido Ramos, s/n- PQ.Valencia

Horário: 08h30 Estrelas do gueto x Real Shangai F.C

Horário: 10h30 17 FC x Pedra 90 FC

Horário: 13h30 Sport Club Santa Rosa x Complexo Campo Grande

Horário: 15h30 Esporte Clube União x Real América

Praça Esportes José Antônio Pinotti (Jd Mercedes)

Endereço: av. Ruy Rodrigues, 4547 – Parque Universitário de Viracopos

Horário: 13h30 BDU x Amadores Do Futebol

Horário: 15h30 Amigos da Fé x Juventus Ouro Verde

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

Endereço: rua João Batista Morato do Canto, s/nº – São Bernardo

Horário: 08h30 Mlk Piranha FC x Sergipinho

Horário: 10h30 SC Colorado x Juventude Campo Belo