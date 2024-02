CARNAROCK aconteceu no Clube Vale Verde com muitas atrações

Durante o domingo, 11 de fevereiro, a cidade de Pedreira viveu as emoções de mais uma edição do CARNAROCK, contando com o apoio da Prefeitura Municipal, através de suas secretarias de Cultura e Economia Criativa, Divulgação e Turismo, nas dependências do Clube Recreativo Vale Verde.

A entrada aos participantes foi 1 (um) litro de leite, em prol da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, além de estacionamento para motos e ampla Praça de Alimentação.

Entre os shows, destaque para as bandas: Progressão; Rapta Evisceratio; Etc..E Tal; Código Verde; Pedrocks; Drop Mind; Pop Core; Lethal Fangs; Tarantinos; Dark Ride e Fever – Aerosmith Cover. “No total foram 11 bandas tocando no CARNAROCK 2024, nossos agradecimentos a todos que estiveram prestigiando e fazendo do CarnaRock um grande sucesso”, enfatizam na ocasião os organizadores.

O Prefeito Fábio Polidoro esteve presente no evento e elogiou os organizadores pela dedicação em proporcionar um Carnaval diferente a aqueles que gostam do Rock. “O CarnaRock proporciona momentos de muita alegria e diversão para aqueles que gostam do Rock no Domingo de Carnaval. Parabéns aos responsáveis pela organização e todos que estiveram presentes e colaborando com a doação de leite para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social”, concluiu o Prefeito de Pedreira.