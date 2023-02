Carnartur 2023: confira dicas da Prefeitura para curtir a folia numa boa

Campanha “#FoliaConsciente” alerta população sobre uso de preservativos; abuso e assédio sexual; exploração infantil; dirigir alcoolizado; etc

Artur Nogueira amanheceu em clima de festa. Em poucas horas, a Avenida Fernando Arens será tomada pelos foliões e pelas marchinhas de Carnaval. Isso porque, o Carnartur 2023 “Mais que uma festa, uma tradição” começa nesta sexta-feira (17), às 20h, com o Bloco Filhos da Vaca.

E, para todos curtirem o evento carnavalesco numa boa, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Comunicação, lançou a Campanha “#FoliaConsciente”. A ideia é conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde, com as crianças, além de manter o respeito ao próximo.

Todas as peças de publicidade educativa foram desenvolvidas com a imagem dos integrantes da Corte da Folia 2023. O grupo é composto por Cissa Martins (Rainha); Letícia Neris (1ª Princesa); Mariana Branco (2ª Princesa); e Allan Richard (Rei Momo).

A Campanha pode ser conferida no Hotsite oficial do Carnartur 2023 <http://arturnogueira.sp.gov.br/site/carnaval-2023/>

DICAS GERAIS

– Hidrate-se. Beba muita água e lembre-se que a bebida alcoólica não mata a sede;

– Beba com moderação. Além de causar danos à saúde, a bebida alcoólica em excesso pode resultar em brigas e acidentes;

– Alimente-se corretamente e, preferencialmente, em casa. Prefira comidas leves, como verdura, legumes e frutas, cuja procedência você conheça. Se alimente antes de ingerir bebidas alcoólicas;

– Proteja-se do sol. Use protetor solar, chapéus, bonés e óculos escuros;

– Use camisinha sempre. Só a prevenção evita as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como AIDS, HPV, gonorréia, sífilis, hepatite, dentre outras;

– Mantenha os cuidados no trânsito: não dirigir após o consumo de bebida alcoólica, não usar o celular enquanto dirige, usar o cinto de segurança e respeitar os limites de velocidade;

– Durma bem. Descanse quando o corpo pedir, pois o sono ajuda a repor as energias;

– Tenha sempre consigo um documento de identificação;

– Se tiver doença crônica (diabetes, hipertensão, epilepsia, dentre outras), alguma alergia grave ou utilizar próteses, leve um aviso.

Fonte: Ministério da Saúde

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 17 de fevereiro

Filhos da Vaca – 20h às 22h

Banda Ápice – 22h às 01h

Fechamento do portão – 01h

Desligamento do som – 01h15

Evacuação – 01h45

Sábado, 18 de fevereiro

Trio Elétrico – 20h30 às 22h30

Banda Ápice – 22h30 às 02h

Fechamento do portão – 02h

Desligamento do som – 02h15

Evacuação – 02h45

Domingo, 19 de fevereiro

Vaca – 18h às 22h30

Banda Ápice – 22h30 às 01h

Fechamento do portão – 01h

Desligamento do som – 01h15

Evacuação – 01h45

Segunda-feira, 20 de fevereiro

Trio Elétrico – 20h30 às 22h30

Banda Ápice – 22h30 às 02h00

Fechamento do portão – 02h

Desligamento do som – 02h15

Evacuação – 02h45

Terça-feira, 21 de fevereiro

Vaca – 18 às 22h

Banda Ápice – 22h30 às 00h

Fechamento do portão – 00h

Desligamento do som – 00h15

Evacuação – 00h45