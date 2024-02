Carnartur 2024: Prefeitura lança campanha educativa para os foliões

“Folia Consciente” alerta população sobre uso de preservativos; abuso e assédio sexual; exploração infantil; dirigir alcoolizado etc

As fantasias estão prontas e os foliões já estão com as coreografias na ponta do pé. E, para todos curtirem o Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez”, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Comunicação, lança a Campanha “Folia Consciente”.

A ideia é conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde, com as crianças, além de manter o respeito ao próximo. Durante os dias de festa, o Poder Executivo Municipal quer chamar atenção da população para algumas medidas que tornam a festa mais segura.

Todas as peças de publicidade educativa foram desenvolvidas com a imagem dos integrantes da Corte da Folia 2024. O grupo é composto por Gustavo Gonçalves (Rei Momo); Nayara Assunção (Rainha); Vitória Carvalho (1ª Princesa); e Raíssa Barichelo (2ª Princesa).

A Campanha completa pode ser conferida nas redes oficinais da Prefeitura – Instagram (@prefarturnogueira) e Facebook (Prefeitura de Artur Nogueira).

DICAS GERAIS

– Hidrate-se. Beba muita água e lembre-se que a bebida alcoólica não mata a sede;

– Beba com moderação. Além de causar danos à saúde, a bebida alcoólica em excesso pode resultar em brigas e acidentes;

– Alimente-se corretamente e, preferencialmente, em casa. Prefira comidas leves, como verdura, legumes e frutas, cuja procedência você conheça. Se alimente antes de ingerir bebidas alcoólicas;

– Proteja-se do sol. Use protetor solar, chapéus, bonés e óculos escuros;

– Use camisinha sempre. Só a prevenção evita as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como AIDS, HPV, gonorréia, sífilis, hepatite, dentre outras;

– Mantenha os cuidados no trânsito: não dirigir após o consumo de bebida alcoólica, não usar o celular enquanto dirige, usar o cinto de segurança e respeitar os limites de velocidade;

– Durma bem. Descanse quando o corpo pedir, pois o sono ajuda a repor as energias;

– Tenha sempre consigo um documento de identificação;

– Se tiver doença crônica (diabetes, hipertensão, epilepsia, dentre outras), alguma alergia grave ou utilizar próteses, leve um aviso.

Fonte: Ministério da Saúde

“PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CARNARTUR 2024”

Confira a programação completa do Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez”, promovida pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura & Turismo.

• Dia 09/02 (sexta-feira)

Abertura do portão – 19h

Filhos da Vaca – 20h às 22h

Shows – 22h30 às 01h30

Evacuação – 02h

• Dia 10/02 (sábado)

Abertura do portão – 19h

Trio elétrico – 20h às 22h

Shows – 22h30 até às 03h

Evacuação – 03h30

• Dia 11/02 (domingo)

Abertura do portão – às 17h

Bloco da Vaca – 18h às 21h30

Shows – 22h às 02h

Evacuação – 02h30

• Dia 12/02 (segunda-feira)

Abertura do portão – 19h

Trio elétrico – 20h às 22h

Shows – 22h30 às 03h

Evacuação – 03h30

• Dia 13/02 (terça-feira)

Abertura do portão – 17h

Bloco da Vaca – 18h às 21h30

Show Musical – 22h às 01h

Evacuação – 01h30