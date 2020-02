CARNAVAL 2020: MOBILIDADE URBANA COMUNICA ALTERAÇÕES DE TRÂNSITO NO ENTORNO DA PRAÇA UMBELINA BUENO

O trânsito no centro de Jaguariúna sofrerá algumas alterações importantes durante o período do carnaval neste mês de fevereiro. Conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura, nos dias 23 (domingo) e 25 de fevereiro (terça-feira) o trânsito de veículos no período das 16h às 23h será fechado nos seguintes pontos:

– Rua Coronel Amâncio Bueno: no trecho que vai do cruzamento com a Rua Lauro de Carvalho até a frente da Casa da Memória “Padre Gomes”;

– Rua Alfredo Bueno: no trecho que vai da frente da agência do Banco Itaú até a esquina com Rua José Alves Guedes;

– Todo o entorno da Praça Umbelina Bueno;

– Rua Cândido Bueno: no trecho que vai da altura da Praça Umbelina Bueno até a esquina da Rua José Alves Guedes (defronte ao posto de gasolina);

Por sugestão da Secretaria de Mobilidade Urbana, o ponto de ônibus da Praça Umbelina Bueno vai ser provisoriamente deslocado pela empresa que opera a linha com parada naquele local para a frente do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, na Rua José Alves Guedes, 551.

