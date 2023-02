Carnaval 2023: Mancha Verde traz cultura cangaceira para carnaval do Anhembi

“Óia eu aqui de novo, xaxando!”, cantava Luiz Gonzaga, logo nos versos

de abertura de um de seus maiores clássicos. Ritmo que deu origem ao

baião, o xaxado transpira a cultura cangaceira e, em 2023, é o tema do

carnaval da atual campeã da folia em São Paulo, a Mancha Verde.

“Oxente – Sou Xaxado, Sou Nordeste, Sou Brasil” é o título do

samba-enredo da escola.

De acordo com a assessora de Arte do Sistema Positivo de Ensino,

Karoline Barreto, o tema escolhido segue uma tradição carnavalesca: a

de falar sobre patrimônios materiais e imateriais do Brasil,

apresentando um ciclo de reverência a muitos aspectos culturais

carregados de simbolismos. “Na sala de aula, costumamos tratar de

conteúdos relacionados ao cangaço, ao forró, aos alimentos e fatos

históricos da cultura nordestina. Na arte, privilegiamos o cordel, por

exemplo. Mas a dança pode ser uma excelente forma de usar a linguagem

corporal para vivenciar uma aprendizagem mais ativa e significativa”,

explica.

No caso do xaxado, muitas são as versões a respeito de sua origem. A

mais famosa delas conta que esse é um tipo de dança de comemoração

das batalhas travadas pelos cangaceiros no sertão do Nordeste

brasileiro. Praticada apenas pelos homens, a melodia era marcada pelo

som das alpercatas em atrito com a terra batida: xá-xá-xá. Como toda

boa manifestação cultural, o xaxado extrapolou o cangaço e, quando

este chegou ao fim, o ritmo seguiu firme. “O xaxado é alegre, vibrante

e com pisadas fortes. Suas vestimentas em apresentações tradicionais

são compostas de alpercatas, roupas cáqui, o tradicional chapéu de

Lampião e um objeto que aparenta ser um rifle de cangaceiro. Segundo o

próprio Luiz Gonzaga, grande pesquisador e divulgador do xaxado, na

época do cangaço, o rifle era a dama da dança, permitida somente para

os homens”, detalha Karoline.

No carnaval 2023 da Mancha Verde, o samba-enredo fala sobre vários

desses detalhes históricos envolvidos no nascimento e na manutenção

do xaxado como parte fundamental da cultura, principalmente de

Pernambuco. Um trecho da letra diz “O cangaceiro, na batalha triunfou/

Até Maria Bonita no bando comemorou/ “Olê, muié rendeira”/ Na

embolada dançando a noite inteira/ Vem violeiro, num repente ajeitado/

To “arretado”, a zabumba tá chamando”. Para a especialista, esse tipo

de referência é indispensável para construir, na escola e na

sociedade, um repertório cultural amplo. “Falar sobre manifestações

como o xaxado permite que todos nós possamos desenvolver o respeito à

diversidade de culturas e valorização das tradições para conhecer a

si mesmo e aos outros”, finaliza.