Carnaval 2024: confira o que abre e fecha

Durante os dias 12, 13 e 14 de fevereiro, será ponto facultativo em Mogi Guaçu em virtude do Carnaval 2024, data que será celebrada no Brasil na próxima terça-feira. Por isso, não haverá expediente na Prefeitura e nas autarquias municipais na segunda-feira, 12, terça-feira, 13, e Quarta-Feira de Cinzas, 14 de fevereiro. O atendimento ao público volta ao normal na quinta-feira, 15 de fevereiro, às 8h. Então, confira o que abre e fecha nos serviços públicos da cidade nestes dias.

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Não haverá atendimento nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O atendimento nos postinhos de saúde volta a ser realizado na quinta-feira, 15 de fevereiro, às 7h.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos das 6h às 18h, com plantonistas para

atendimento administrativo. A coleta de lixo terá atividade normal e as feiras livres funcionarão normalmente.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No

SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

No sábado, 10 de fevereiro, todos centros esportivos terão funcionamento normal. No domingo, 11, somente estarão abertos os centros esportivos Antonio Campano, no Jardim Bela Vista, Alcides Macena Maria (Pelezão), no Jardim Ypê III, e Waldemar Ferrari, no Jardim Santa Terezinha II. E na segunda e terça-feira, dias 12 e 13, e na Quarta-Feira de Cinzas, 14 de fevereiro, todos os centros esportivos estarão fechados.

Poupatempo

O Poupatempo estará aberto no sábado, 10 de fevereiro, das 9h às 13h. Já segunda-feira, 12, e terça-feira, 13, a unidade estará fechada para os serviços presenciais. O atendimento volta na Quarta-Feira de Cinzas, 14, a partir das 12h. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.