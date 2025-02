Carnaval 2025 deve movimentar R$ 16 milhões na economia campineira, prevê ACIC

Campinas, fevereiro de 2025 – A economia de Campinas, a exemplo do restante do País, deve sentir os efeitos positivos do Carnaval 2025, com projeção de movimentação financeira em torno de R$ 16 milhões, o que aponta para uma alta de 5,3% em comparação com o ano passado.

A estimativa é do Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), a partir dos números de 2024 ( R$ 15,2 milhões). A projeção da ACIC aponta para aumento no consumo como reflexo da ampliação da programação festiva e do fortalecimento do turismo regional.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Campinas contará com 55 blocos de rua e quatro blocos de escolas de samba, atraindo um público expressivo. Em 2024, a cidade recebeu cerca de 150 mil foliões, 30% a mais que em 2023. A expectativa para 2025 é de um novo aumento.

O economista da ACIC, Mário Eduardo Campos, destaca que os setores mais beneficiados pela festa serão alimentação e bebidas, turismo e vestuário, com destaque para a busca por fantasias e adereços.

“O Carnaval vem se consolidando como um evento de grande impacto econômico para Campinas. A movimentação nas ruas e estabelecimentos gera um efeito cascata, impulsionando desde pequenos negócios até grandes redes. O segmento de bebidas e alimentação deve crescer 6%, refletindo o aumento da circulação de pessoas e o consumo nos blocos de rua”, afirma Campos.

Setores que mais devem crescer no Carnaval 2025

Segundo a ACIC, os principais segmentos beneficiados e suas previsões de crescimento são:

• Bebidas e alimentação: R$ 5,3 milhões (+6%)

• Blocos de rua: R$ 2,5 milhões (+8,7%)

• Bailes e festas privadas: R$ 4,22 milhões (+2,9%)

• Material e fantasias: R$ 2,30 milhão (+4,5%)

• Turismo (hospedagem e hotelaria): R$ 1,68 milhão (+5,5%)

Carnaval impulsiona pequenos negócios e economia local

Além de movimentar grandes setores, o Carnaval também beneficia empreendedores locais, como vendedores ambulantes, lojistas e serviços de transporte. Para Campos, esse fator é essencial para o desenvolvimento econômico da cidade.

“Os pequenos negócios têm no Carnaval uma oportunidade de aumento nas vendas, seja na comercialização de adereços, alimentos ou serviços. O evento também aquece o setor de transporte e hospedagem, fortalecendo a economia como um todo”, explica o economista.