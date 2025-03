Carnaval de Amparo atrai mais de 200 mil foliões nos primeiros dias de festa

Famílias inteiras, muitos grupos de amigos, pessoas de diversos estilos e de todas as faixas etárias, inclusive muitas crianças. O Carnaval de Amparo tem agitado a cidade e atraído muitos visitantes vindos de cidades vizinhas, da região de Campinas e de São Paulo e até mesmo internacionais.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, foram mais de 200 mil pessoas nestes primeiros dias de festa, somando o público de todos os eventos – shows, blocos e atividades nos Distritos.

E ainda tem festa com uma extensão programação para as pessoas aproveitarem com muita alegria (CLIQUE AQUI). Tudo com muita segurança, estrutura de banheiros e alimentação com os foods trucks, e acessibilidade para que todos possam curtir.

Nos bloquinhos saindo da Praça Pádua Salles, os foliões seguem o percurso pelo Centro Histórico da cidade, em uma festa tradicional de Carnaval de rua, que continua arrastando multidões e inspirando novos blocos.

Neste ano, o Arrataxé é o mais novo bloco e faz seu primeiro Carnaval em Amparo, abrilhantando a festa com blocos mais antigos – o bloco do Xu, que completa 49 anos no Carnaval de Amparo. Enquanto os blocos seguem, na Praça as bandas agitam o público no palco da rádio.

Mas não para por aí. O Carnaval de Amparo é reconhecido por ter “vários carnavais”. Além da tradição dos blocos de rua, no Centro do Trabalhador (Bolão) são realizados shows com artistas locais e os shows nacionais para o grande público.

No domingo (2) o grupo Negritude Júnior apresentou os clássicos do samba e do pagode. No sábado (1) teve o Axé da Banda Maria Elétrica, com muita percussão. Na sexta-feira (28) quem abriu o Carnavam no Bolão foi Alobened e Banda, cuja vocalista já conquistou mais de 6 milhões de cópias de discos vendidos com a Banda Mel.

Outro estilo de Carnaval é feito nos Distritos de Carcaças, São Dimas e Três Pontes, com muita música e matinês com brinquedos infláveis para as crianças. No Distrito de Arcadas teve ainda o tradicional Bloco dos Mascarados, cujas fantasias de personagens de filmes de terror assusta e diverte os foliões.

Segurança

Amparo tem, reconhecidamente, o Carnaval mais seguro da região. Segundo a Secretaria de Segurança do Município, não foram registrados furtos, roubos ou qualquer outro delito de maior potencial ofensivo. A GCM (Guarda Civil Municipal) atua em conjunto com as forças policiais – Polícia Civil e Polícia Militar, além da Polícia Rodoviária, que tem feito operação de barômetro pelas estradas que permeiam a cidade.