Carnaval de Itapira 2024 celebra a alegria e reúne a família itapirense

O Carnaval de Itapira encerrou suas festividades na noite da última terça-feira, 13, com uma atmosfera de muita animação. O evento – que contou com uma vasta programação repleta de música, dança e apresentações – foi marcado por momentos memoráveis e pela participação ativa das famílias itapirenses.

“Foi uma festa muito bonita. Desde a sexta-feira notamos a presença de pessoas de todas as idades e famílias inteiras que se reuniram para se divertir. E esse é sempre o nosso objetivo nos eventos da Prefeitura: promover espaços seguros para todos os nossos cidadãos”, declarou o prefeito Toninho Bellini.

A programação que se estendeu de sexta-feira, 9, a terça-feira, 13, ofereceu opções para todos os gostos e idades: desde bailes com a banda Astros e Estrelas no Parque Juca Mulato até o VI Circuito de Blocos “Zezo Marconi”, que movimentou as ruas centrais da cidade no sábado. Destaque também para as matinês no Parque com o banho de espuma e também nos bairros Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova, os aulões de dança e as apresentações da Bateria Show com Passistas e da Escola de Samba Unidos do Peruche, que encerrou com chave de ouro a festa. O maior público anotado foi na terça-feira, durante o tradicional desfile dos palhaços da Banda do Nheco que arrastam multidões por onde passam e chamam atenção de crianças, jovens, adultos e idosos.

Outro ponto alto foi a final do 6° Concurso de Marchinhas na segunda-feira à noite. Após a execução das cinco finalistas e análise dos jurados Rodrigo Souza (professor de música) e Marcela Cristina Pereira (maestrina do Coral Cidade de Itapira), a compositora Zuleica Aparecida da Silva, de Itapira, foi declarada a vencedora com a marchinha “Idade dos Enta”. Em segundo lugar ficou Walter Leme, de Pindamonhangaba, com a composição “Bloco da Saudade”. E em terceiro lugar, Ed Márcio Damião dos Reis, também de Itapira, com sua criação “Não Perca Sua Moral”. Os três estavam presentes e receberam os prêmios e aplausos do público. Em 4° e 5° lugar, respectivamente, ficaram “Cuba México Peru”, de Walter Leme de Pindamonhangaba (SP), e “Carinhosamente”, de Olivaldo Gomes da Silva Júnior, de Mogi Guaçu (SP).

Para garantir a segurança dos foliões, o Carnaval de Itapira 2024 contou com um forte esquema de segurança composto por uma equipe terceirizada de seguranças, pelas equipes da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito. Graças a essa estrutura, o evento transcorreu sem nenhuma intercorrência.

“Ficamos imensamente satisfeitos em poder oferecer cinco dias de entretenimento de qualidade para os itapirenses. Agradeço a todos os envolvidos na organização e especialmente ao público que compareceu”, concluiu o prefeito.