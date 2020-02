CARNAVAL DE JAGUARIÚNA DIZ NÃO AO PRECONCEITO E INCENTIVA O RESPEITO ENTRE OS FOLIÕES

Carnaval é tempo de festa, alegria, brincadeiras. Para que ninguém seja desrespeitado no meio da folia, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria de turismo e cultura vai distribuir tatuagens temporárias aos foliões que vão participar dos dias de festa na praça Umbelina Bueno, no Centro.

Ao todo serão distribuídos 4 mil tatuagens temporárias. Em uma delas está escrito “Não é não!” e na outra “Respeita as mana, as mona e as mina!”. Para usar, basta colar na pele.

A secretária de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos, diz que a ideia é incentivar o respeito durante o carnaval e evitar possíveis assédios. “Devemos usar toda oportunidade de colocar as questões de conscientização dos direitos das mulheres e do público LGBTQI +. São questões que já estão contempladas pela lei mas devem ser praticadas no dia a dia”, concluiu a secretária.

O Carnaval de Jaguariúna terá dois dias de festa. Domingo, dia 23, com apresentação da Banda Valquíria na matinê das 16h às 18h e também no carnaval para adultos das 19h às 21h30.

Terça-feira, dia 25, a folia fica por conta da Banda Folia matinê das 16h às 17h30. Em seguida o bloco União Altaneira (Unicamp) tocará para crianças e adultos das 17h30 às 19h. Durante a noite a Banda Folia voltará a se apresentar das 19h às 21h.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Divulgação