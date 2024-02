CarnaFlores: A Explosão de Cores em Holambra Encantou os Participantes em mais uma Edição Memorável

Da Redação

Holambra, conhecida por suas flores e cultura holandesa, transformou-se em um verdadeiro mar de cores e animação durante o Carnaval. O Carnaflores, como é carinhosamente chamado, é uma celebração que une tradição, música e muita diversão para moradores e visitantes, marcando o calendário festivo da região.

Desde o dia 9 de fevereiro, a Rua da Amizade se tornou o epicentro da festa, com blocos e muita folia. A ruas se encheu de pessoas vestidas com fantasias criativas num cenário vibrante e animado.

As crianças também tiveram seu espaço garantido, proporcionando momentos de alegria e diversão em família.

Nesta terça-feira, o ponto alto da celebração foi o tradicional desfile de carros alegóricos, que encantou a todos com sua criatividade e beleza. Ao longo da Avenida Maurício de Nassau, moradores e turistas se maravilharam com com flores e temas que celebram a cultura local e o espírito carnavalesco.

O Carnaval em Holambra vai muito além de uma simples festa. É uma celebração que une comunidade, cultura e tradição, oferecendo momentos inesquecíveis para todos aqueles que têm a oportunidade de participar. O Carnaflores é, sem dúvida, um dos eventos mais coloridos e animados da região, deixando uma marca que oermanece no coração de seus participantes a cada ano que passa.

Para eternizar os melhores momentos dessa festa tradicional em Holambra, apresentamos algumas fotos que capturam a essência do Carnaflores:

Fotos Milica Fotografia: