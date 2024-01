Carnaval Itapirense terá cinco dias de folia e novidades na programação

Com uma programação voltada para toda a família, o Carnaval de Itapira 2024 contará com cinco dias de festa no Parque Juca Mulato e terá como novidade o desfile da Escola de Samba Unidos do Peruche, de São Paulo, na terça-feira e matinês nos bairros Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova.

O evento é organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo com apoio de outras secretarias e será totalmente gratuito. O formato já conhecido e que fez sucesso em edições passadas será mantido com shows no palco todos os dias, Circuito de Blocos, matinês com máquina de espuma, aulões de dança, Concurso de Marchinhas, Bateria Show com passistas e o tradicional desfile da Banda do Nheco. Confira os detalhes e horários abaixo.

O esquema de segurança do evento também já está montado e será composto por uma equipe terceirizada de seguranças, pelas equipes da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito.

A estrutura do evento conta ainda com Praça de Alimentação, tendas para proteção contra o sol e chuvas e banheiros fixos e móveis.

Novidades

As principais novidades para a edição desse ano são a inclusão do desfile G.R.C.S.E.S. Unidos do Peruche, de São Paulo, na terça-feira, 13, antes da Banda do Nheco e atividades específicas em três bairros que são mais afastados do Centro no domingo, 11, e na segunda-feira, dia 12.

As rotas dos desfiles de terça também serão alteradas e passarão a ter saída da Rua Rui Barbosa (em frente ao SAAE), seguirão pela Rua Ribeiro de Barros e se dispersarão na esquina com a Avenida dos Biris (em frente à Escola Júlio Mesquita e a Casa das Artes).

Nos bairros Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova serão realizadas matinês das 16h00 às 18h00 com trio elétrico, bailarinas e aulões de dança para os moradores dessas regiões.

Alterações no trânsito

A partir de sexta-feira à tarde haverá interdição de trânsito para acesso à Avenida dos Biris e também na Rua Rui Barbosa, no trecho que vai do SAAE até a Casa da Cultura. Na terça-feira, 21, a partir da meia-noite a interdição será ampliada para abranger a Rua Ribeiro de Barros, área de desfile da Banda do Nheco.

No sábado, dia 10, também haverá interdição de trânsito desde as primeiras horas do dia na área do estacionamento do Uniesi, na Avenida Rio Branco.

Programação do Carnaval de Itapira 2024

Dia 9 de fevereiro (sexta-feira)

19h30 – Baile com a banda oficial do Carnaval no Parque Juca Mulato

Dia 10 de fevereiro (sábado)

VI Circuito de Blocos “Zezo Marconi”

14h30 – Concentração no estacionamento do Uniesi (Avenida Rio Branco)

16h00 – Saída do Circuito de Blocos (trajeto: Estacionamento Uniesi – Rua João de Moraes – Rua Ribeiro de Barros – Avenida dos Biris – Palco do Parque)

19h30 – Baile com a banda oficial do Carnaval no Parque Juca Mulato

Dia 11 de fevereiro (domingo)

Local: Parque Juca Mulato

15h00 – Matinê

18h00 – Aulão de Dança

19h30 – Baile com a banda oficial do Carnaval

Local: Barão Ataliba Nogueira

16h00 – Matinê com Trio Elétrico e Bailarinas (próximo à praça central)

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Local: Parque Juca Mulato

15h00 – Matinê

18h00 – Final do VI Concurso de Marchinhas

19h30 – Baile com a banda oficial do Carnaval

Local: Eleutério

16h00 – Matinê com Trio Elétrico e Bailarinas (próximo à praça central)

Local: Ponte Nova

16h00 – Matinê com Trio Elétrico e Bailarinas (próximo à igreja)

Dia 13 de fevereiro (terça-feira)

15h00 – Matinê

17h00 – Bateria Show com passistas

19h30 – Desfile da Escola de Samba Unidos do Peruche

20h00 – Desfile da Banda do Nheco

21h00 – Baile com a banda oficial do Carnaval