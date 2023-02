Carnaval terá atrações divertidas no Campinas Shopping

Nos dias de folia, o centro de compras tem bandinha, bailinho para crianças e pets, além de oficinas para entretenimento de toda a família

A folia toma conta do Campinas Shopping nos dias de carnaval. Além da bandinha e dos personagens que vão percorrer todo o mall, animando os visitantes, o centro de compras programa várias atrações. “Nossa programação já começa sábado, dia 18, com uma série de atrações para toda a família, sem deixar os pets de fora”, conta Thaís Sperancini U. Gomez, gerente de Marketing do Campinas Shopping. Toda a programação é gratuita.

As marchinhas de carnaval invadem os corredores do mall durante os dias de carnaval com bandinha e personagens animando os consumidores. Na terça-feira (21/02), as crianças têm a chance de vestir a fantasia para se divertirem em um bailinho preparado especialmente para elas. Nesta programação, os pets também podem participar fantasiados.

O Campinas Shopping ainda preparou uma oficina para cada dia de folia. Com a ajuda de monitores, as crianças vão aprender a fazer máscaras de carnaval, lançadores de confete e ainda se divertir com pinturas de rosto.

DIVIRTA-SE

Sábado, 18/02

– Bandinha animada com personagens

Às 15h, 17h e 18h

– Oficina de máscaras de carnaval

Às 14h e 16h (20 crianças por oficina)

Domingo, 19/02

– Bandinha animada com personagens

Às 15h, 17h e 18h

– Oficina de lançador de confetes

Às 14h e 16h (20 crianças por oficina)

Terça, 21/02

– Bailinho para crianças e pets

Às 15h

– Bandinha animada com personagens

Às 17h e 18h

– Pintura de rosto infantil

Das 14h às 16h

HORÁRIOS DO SHOPPING NO CARNAVAL

Sexta, sábado e segunda

Lojas e quiosques, das 10h às 22h

Praça de Alimentação, das 10h às 22h

Restaurantes, das 11h às 23h

Domingo e terça

Lojas e quiosques, das 12h às 20h

Praça de Alimentação, das 11h às 21h

Restaurantes, das 11h às 21h30

Quarta

Lojas e quiosques, das 12h às 22h

Praça de Alimentação, das 12h às 22h

Restaurantes, das 12h às 23h

SERVIÇO

Campinas Shopping

Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jardim do Lago, Campinas (SP)

www.campinasshopping.com.br

Instagram e Facebook: @campinasshopping