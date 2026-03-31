Carreta com carga de soro atinge carro e deixa dois feridos na Rodovia Dom Pedro I em Campinas

Vítimas ficaram presas nas ferragens após colisão traseira e foram socorridas para hospitais da cidade

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira, 31 de março, na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas.

De acordo com informações da concessionária responsável pela via, a carreta, que transportava cerca de 12 toneladas de soro, colidiu na traseira de um automóvel na altura do km 132, na pista expressa sentido Rodovia Anhanguera.

As duas vítimas estavam no carro atingido e ficaram presas nas ferragens. Equipes de resgate realizaram o atendimento e encaminharam os feridos para unidades hospitalares da cidade. Uma das vítimas foi levada para o Hospital de Clínicas da Unicamp e a outra para o Hospital Municipal Doutor Mário Gatti. Ambas não apresentavam ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária também atuaram na ocorrência, prestando apoio no atendimento e na organização do trânsito.

Apesar do impacto, não houve derramamento da carga na pista. No entanto, a faixa da direita precisou ser interditada, o que causou cerca de 3 quilômetros de congestionamento no trecho.

A ocorrência foi registrada como colisão traseira e as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Foto: Rota das Bandeiras

Vídeo: Rota das Bandeiras

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