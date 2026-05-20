Monte Alegre do Sul recebe um dos eventos mais charmosos do Ciclismo Brasileiro

Nos dias 30 e 31 de maio, a charmosa cidade de Monte Alegre do Sul será novamente palco do Giro Vecchio, encontro que une ciclismo vintage, tradição italiana, gastronomia, música e cultura em um final de semana único no interior paulista.

Em sua edição comemorativa de 10 anos, o Giro Vecchio vem se consolidando como um dos eventos mais autênticos do calendário nacional, reunindo participantes de diversas regiões do Brasil em uma verdadeira viagem no tempo.

Mais do que uma pedalada, o Giro Vecchio é um encontro de estilos de vida, memórias e celebração da elegância clássica do ciclismo de antigamente.

Durante todo o final de semana, o público poderá vivenciar diversas atrações abertas aos participantes e visitantes:

PEDALADA ELEGANTE

No sábado (30/05), às 15h, acontece a tradicional Pedalada Elegante, passeio pelas ruas históricas de Monte Alegre do Sul. Vestidos com roupas sociais de época, os participantes percorrem o centro da cidade em clima descontraído, pedalando no charme das bicicletas clássicas urbanas.

SERENATA ITALIANA

No sábado, às 19h, acontece uma das atrações mais emocionantes do Giro Vecchio. Inspirada na forte tradição musical italiana da cidade, a Serenata Italiana reúne músicos, cantores e visitantes pelas ruas de pedra em uma caminhada musical repleta de canções tradicionais italianas. A saída acontece em frente à antiga locomotiva da cidade.

ENCONTRO RAIZ DE CARROS ANTIGOS

Nos dias 30 e 31 de maio, das 10h às17h, a Praça Bom Jesus recebe também o tradicional encontro raiz de carros antigos do Giro Vecchio. Veículos clássicos e antigos transformam o centro da cidade em um verdadeiro cenário vintage. O encontro é gratuito para visitação e pede-se a doação de 1 kg de alimento não perecível para os participantes.

QUEIJOS E VINHOS DANÇANTE

No sábado (30/05), às 20h, acontece uma das confraternizações mais aguardadas do evento: o Queijos e Vinhos Dançante. O encontro acontece no coreto da praça e convida os participantes a levarem vinhos, queijos, pães e quitutes para compartilhar em clima de amizade, música e dança.

Nesta edição, o tema será “Grease — Nos Tempos da Brilhantina”, incentivando todos a participarem vestidos a caráter, em referência ao clássico universo dos anos 50 e 60.

GIRO VECCHIO — O GRANDE PASSEIO DE DOMINGO

O ponto alto do evento acontece no domingo (31/05), às 10h, com o tradicional Giro Vecchio, pedal vintage com bicicletas de corrida de época que percorre estradas rurais, paisagens do interior e trechos históricos da região.

As bicicletas devem seguir o estilo clássico e as vestimentas fazem parte fundamental da proposta do evento: camisas de ciclismo de lã, bermudas pretas, meias brancas curtas e acessórios vintage recriam o espírito das antigas competições europeias.

O Giro Vecchio valoriza o cicloturismo clássico, a contemplação, os encontros e o prazer de pedalar em grupo, longe da competitividade moderna.

MONTE ALEGRE DO SUL — O CENÁRIO PERFEITO

Com seu centro histórico preservado, ruas de paralelepípedos, igrejas antigas e forte influência da imigração italiana, Monte Alegre do Sul oferece o ambiente ideal para o Giro Vecchio acontecer.

O evento movimenta o turismo local, fortalece tradições culturais e proporciona uma verdadeira imersão no universo vintage.