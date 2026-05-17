Homem é preso por tráfico após fugir de bloqueio e ferir policiais em Jaguariúna

Ocorrência foi registrada na tarde de sábado, dia 16; motociclista desobedeceu ordem de parada, fugiu por diversos bairros e foi detido após colidir contra um carro estacionado

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de sábado, dia 16, em Jaguariúna, após desobedecer a uma ordem de parada durante uma fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar no bairro Capotuna.

Segundo a PM, os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta, mas ele não obedeceu e avançou contra o bloqueio. Durante a ação, o motociclista teria arremessado o veículo contra um policial, causando escoriações no joelho esquerdo.

Em seguida, foi iniciado acompanhamento por diversas ruas da cidade. Já no bairro Miguel Martini, os policiais novamente deram ordem de parada, mas o homem desobedeceu. Ainda conforme a PM, ele empurrou um policial que estava em uma motocicleta da corporação, provocando a queda do agente e escoriações na perna esquerda.

Durante a fuga, o suspeito dispensou uma bolsa térmica de isopor que carregava nas costas. O material foi recolhido por outro policial e, no interior da bolsa, foram encontradas porções de maconha, 24 microtubos com cocaína e quatro invólucros de crack.

Após percorrer diversos bairros, o condutor perdeu o controle da motocicleta, colidiu contra um carro estacionado e caiu. Ele foi abordado pelos policiais e, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso. Todo o material localizado foi apreendido.

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