PF prende suspeito em Santo Antônio de Posse durante operação contra abuso sexual infantil

Operação “Apanhador de Sonhos” cumpriu mandados em Santo Antônio de Posse e Campinas; equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia

A Polícia Federal prendeu uma pessoa em flagrante na manhã desta terça-feira (19), em Santo Antônio de Posse, durante a operação “Apanhador de Sonhos”, que investiga crimes relacionados à posse e ao compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil pela internet.

A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal. Além da operação realizada em Santo Antônio de Posse, equipes da PF também cumpriram mandado na cidade de Campinas.

Durante as diligências, os agentes apreenderam diversos equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica, entre eles celulares, computadores e dispositivos de armazenamento de dados.

Segundo a Polícia Federal, as investigações seguem em andamento para apurar o envolvimento de outros possíveis participantes e aprofundar a análise do material apreendido.

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